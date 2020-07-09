ГДЕ МЫ МОЖЕМ ОТДОХНУТЬ

Лето-2020

Экскурсовод Ольга Хагуш в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как много живописных мест в республике, о которых местные жители порой не догадываются.

Она уверена, что только изучив свою страну, начинаешь по-настоящему любить ее. В каждом районе Абхазии найдется место, где можно весело провести время, одновременно изучая историю. В восточной Абхазии много христианских памятников, а в западной ее части – живописных или исторических мест.

Вот лишь некоторые интересные факты об Абхазии. Недалеко от термальных источников в Кындыге есть полуразрушенная башня Святого Томаса, строительство которой датируется XIII-XIV веками.

В Ткуарчале – три водопада. Один из них – «Великан» – самый большой в Абхазии (высота – 100 метров), на него можно посмотреть изнутри.

В Гагре есть Хашупсинское ущелье протяженностью один километр, по которому можно прогуляться по воде. Экскурсоводы его называют мини гранд-каньоном.

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия