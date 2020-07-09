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ГДЕ МЫ МОЖЕМ ОТДОХНУТЬ
Лето-2020
Экскурсовод Ольга Хагуш в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как много живописных мест в республике, о которых местные жители порой не догадываются.
Она уверена, что только изучив свою страну, начинаешь по-настоящему любить ее. В каждом районе Абхазии найдется место, где можно весело провести время, одновременно изучая историю. В восточной Абхазии много христианских памятников, а в западной ее части – живописных или исторических мест.
Вот лишь некоторые интересные факты об Абхазии. Недалеко от термальных источников в Кындыге есть полуразрушенная башня Святого Томаса, строительство которой датируется XIII-XIV веками.
В Ткуарчале – три водопада. Один из них – «Великан» – самый большой в Абхазии (высота – 100 метров), на него можно посмотреть изнутри.
В Гагре есть Хашупсинское ущелье протяженностью один километр, по которому можно прогуляться по воде. Экскурсоводы его называют мини гранд-каньоном.
Номер: 68
Выпуск: 3946
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия