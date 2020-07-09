ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕОТЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ

Министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган провела совещание с главой Администрации Гудаутского района Багратом Боджгуа по вопросам строительства магистральных водопроводных сетей в селах Абгархук, Куланырхуа и Мгудзырхуа.

Кристина Озган отметила, что проект затянулся уже на три года, и его необходимо завершить в краткие сроки.

«На данный момент уже решен вопрос с финансированием. С вашей стороны просим осуществлять контроль за ходом работ и за использованием денежных средств», – обратилась она к главе Администрации Гудаутского района.

Присутствовавший на встрече начальник водоканала Гудауты рассказал о ходе работ на участках. По его словам, есть определенные сложности по работам в селе Абгархук. К.Озган рекомендовала руководству Водоканала провести совещание с подрядчиками для выявления всех проблемных вопросов и в еженедельном режиме выезжать на объекты для контроля за ходом работ.

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс