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ЗА ВНИМАНИЕ К КОЛЛЕКТИВУ
Руководство Комплекса Новоафонской пещеры им. Г.Ш.Смыр направило Премьер-министру Александру Анкваб письмо с благодарностью за поздравление в честь юбилея со дня открытия пещеры для посетителей:
«Коллектив РУП «Комплекс Новоафонской пещеры им. Г.Ш.Смыр» выражает Вам благодарность за поздравление в честь 45-летия со дня открытия этого уникального памятника природы!
Мы высоко ценим Ваше непосредственное участие в работе и развитии нашей организации. Приобретение Комплексом Новоафонской пещеры нового подвижного состава – электропоезда «Турист» – состоялось во многом благодаря Вашей личной поддержке, за что мы Вам искренне благодарны.
Сегодня и всегда наш сплоченный коллектив готов встречать гостей Абхазии и приумножать накопленные годами традиции гостеприимства!»
Номер: 68
Выпуск: 3946
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации