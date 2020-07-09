ЗА ВНИМАНИЕ К КОЛЛЕКТИВУ

Руководство Комплекса Новоафонской пещеры им. Г.Ш.Смыр направило Премьер-министру Александру Анкваб письмо с благодарностью за поздравление в честь юбилея со дня открытия пещеры для посетителей:

«Коллектив РУП «Комплекс Новоафонской пещеры им. Г.Ш.Смыр» выражает Вам благодарность за поздравление в честь 45-летия со дня открытия этого уникального памятника природы!

Мы высоко ценим Ваше непосредственное участие в работе и развитии нашей организации. Приобретение Комплексом Новоафонской пещеры нового подвижного состава – электропоезда «Турист» – состоялось во многом благодаря Вашей личной поддержке, за что мы Вам искренне благодарны.

Сегодня и всегда наш сплоченный коллектив готов встречать гостей Абхазии и приумножать накопленные годами традиции гостеприимства!»

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации