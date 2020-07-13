ВЕЛИКИЕ О НАС

«Я впервые увидел эту страну в феврале. Песок по берегам горных рек сверкал от крупинок золота. Белый город Сухум был осыпан желтой пылью мимоз, земля на базарах лиловела от пролитого вина, неумолимое солнце подымалось из-за Клухорского перевала, где горели льды, чернели буковые леса и спали в скалах жирные серебряные руды. Запах апельсинов смешивался с запахом жареных каштанов, красные флаги шумели от южного ветра в тропических зарослях садов, дикие всадники, гортанно крича, бешено скакали по каменным дорогам. Стенами падал теплый ливень, и душистый дым местного табака лениво сочился из окон духанов.

А в это время в ста верстах к северу и к югу море было белое от метели, и обезумевший норд-ост гремел над палубами ржавых пароходов. Это было в Абхазии, в самой маленькой из советских республик, в тропической Абхазии, богатой, щедрой и сонной».

Константин Паустовский: «Где нашли золотое руно»

***

«Белое облако проплывало над ним, он вгляделся, ему почудилось, что белые домики столицы убегают в розовое море. Он зажмурился… Как белое облачко в небе – так Сухум-Кале во Вселенной».

Константин Федин: «Соук-Су»

Номер: 69Выпуск: 3947Рубрика: обществоАвтор: Константин Паустовский, Константин Федин