Стихи наших гостей

***

Враг отступает, сорвавшись с высоких круч,

Небо поплыло вперед пеленами-платьями,

Робкий – не робкий, огонь все равно колюч,

Если сражаются братья твои с «не братьями».

Все очень просто и нынче, и испокон –

После набата всегда наступает пауза.

Кто-то застенчивый – рвется идти в заслон,

А кто-то умный – занять позицию страуса.

Но кто бы ты ни был по рангу ли, по уму,

Дело покажет – ты есть или так… пародия…

Станешь беречь от воров ли свою суму

Или полезешь в окоп, защищая Родину?

Если не верится – лучше считать до ста.

Можно щипать себя долго, не слышать выстрелов.

Но это не сон уже и вот она… твоя Гумиста,

Где надо встать и всего лишь навсего выстоять…

До самого конца,

До своего венца…

Д.ЯРОШЕВСКИЙ, член союзов писателей и журналистов России

ПРЕКРАСНОЙ СТРАНЕ АБХАЗИЯ

Абхазия, где неба синева,

Где снежные вершины облака пронзают,

Где люди солнца, горная вода,

Кавказ гостеприимством каждого встречает.

Леса одеты яркой зеленью ветвей,

В тени деревьев воздух благодатный.

Абхазия, ты родина людей,

Которые сердца гостям навстречу раскрывают.

Вот вновь душой и сердцем приклоняясь,

Я посещаю горный край цветущий.

Абхазия, цвети, приумножай

На радость всем, на благо нашей дружбы.

В. ГЛАДКОВ, г. Волгоград

Номер: 69Выпуск: 3947Рубрика: обществоАвтор: Д.ЯРОШЕВСКИЙ, В. ГЛАДКОВ