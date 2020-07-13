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Стихи наших гостей
***
Враг отступает, сорвавшись с высоких круч,
Небо поплыло вперед пеленами-платьями,
Робкий – не робкий, огонь все равно колюч,
Если сражаются братья твои с «не братьями».
Все очень просто и нынче, и испокон –
После набата всегда наступает пауза.
Кто-то застенчивый – рвется идти в заслон,
А кто-то умный – занять позицию страуса.
Но кто бы ты ни был по рангу ли, по уму,
Дело покажет – ты есть или так… пародия…
Станешь беречь от воров ли свою суму
Или полезешь в окоп, защищая Родину?
Если не верится – лучше считать до ста.
Можно щипать себя долго, не слышать выстрелов.
Но это не сон уже и вот она… твоя Гумиста,
Где надо встать и всего лишь навсего выстоять…
До самого конца,
До своего венца…
Д.ЯРОШЕВСКИЙ, член союзов писателей и журналистов России
ПРЕКРАСНОЙ СТРАНЕ АБХАЗИЯ
Абхазия, где неба синева,
Где снежные вершины облака пронзают,
Где люди солнца, горная вода,
Кавказ гостеприимством каждого встречает.
Леса одеты яркой зеленью ветвей,
В тени деревьев воздух благодатный.
Абхазия, ты родина людей,
Которые сердца гостям навстречу раскрывают.
Вот вновь душой и сердцем приклоняясь,
Я посещаю горный край цветущий.
Абхазия, цвети, приумножай
На радость всем, на благо нашей дружбы.
В. ГЛАДКОВ, г. Волгоград
Номер: 69
Выпуск: 3947
Рубрика: общество
Автор: Д.ЯРОШЕВСКИЙ, В. ГЛАДКОВ