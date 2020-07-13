Стихи наших читателей

РЕКА ИНГУР

Твой берег крут и неприступен,

Скрываешься ты среди скал,

Пронзая их свирепой силой,

Преодолев любой завал.

Плывешь ты средь пологих склонов,

Стекая медленно в поля,

Там растекаешься в протоках,

Стремишься к морю ты всегда.

Любима ты дождем осенним,

И снег ласкает твою гладь,

А солнце греет тебя летом,

Лишь лед пытается обнять.

Л. ГРИНВАЛЬД, капитан ВС Абхазии

Номер: 69Выпуск: 3947Рубрика: обществоАвтор: Л. ГРИНВАЛЬД