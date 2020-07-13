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13.07.2020
Номер: 69
Выпуск: 3947
Рубрика: общество
Автор: Л. ГРИНВАЛЬД
Стихи наших читателей
РЕКА ИНГУР
Твой берег крут и неприступен,
Скрываешься ты среди скал,
Пронзая их свирепой силой,
Преодолев любой завал.
Плывешь ты средь пологих склонов,
Стекая медленно в поля,
Там растекаешься в протоках,
Стремишься к морю ты всегда.
Любима ты дождем осенним,
И снег ласкает твою гладь,
А солнце греет тебя летом,
Лишь лед пытается обнять.
Л. ГРИНВАЛЬД, капитан ВС Абхазии
Номер: 69
Выпуск: 3947
Рубрика: общество
Автор: Л. ГРИНВАЛЬД