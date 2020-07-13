НЕБО ПОЭМЫ «ЗВЕЗДА РАССВЕТА»

В новом номере за этот год журнала писателей России «Наш современник» опубликован отрывок из поэмы народного поэта Абхазии Мушни Таевича Ласуриа «Звезда рассвета».

В этом отрывке под названием «Молитва», как и во всей поэме, сконцентрирована большая духовная энергия, наполняющая сердца и души читателей светом веры. С особым трепетом читаются строки, повествующие о святынях Иерусалима и Константинополя, древних храмах Абхазии:

О, храмы наши, в вас – душа моя!

Уже столетья ваша слава длится!

Скрепили вы Истории края,

Вы сами Слова Божьего частица.

Вы – часть пути, который был велик,

Вы – образы страны, чья вереница

Отчизны цельный созидает лик.

В Абхазии, куда ты ни пойдешь,

Увидишь храмы древние, что все ж

Здесь устояли под смертельным валом…

И каждый так по-своему хорош

Дом Господа,

Будь он большим иль малым…

Несомненно, заслуга в том, что поэма так величаво, в полный голос зазвучала на русском языке, принадлежит мастеру перевода художественной литературы Михаилу Синельникову. Поэма «Звезда рассвета» (Сухум-Москва, 2019), увидевшая свет в его переводе, не осталась незамеченной в читательской и литературной среде.

В российском журнале «Наша молодежь» 2 марта была помещена публикация о ней члена Союза писателей Москвы Александра Сичанина, в которой, в частности, он пишет: «Как точно когда-то подметил Гегель: «В великом достаточно одного того, что мы хотели его – правильно в том смысле, что мы должны хотеть чего-то великого, но нужно также уметь совершать великое; в противном случае это – ничтожное хотение… Листья одного лишь хотения суть сухие листья, которые никогда не зеленели».

Перо М. Ласуриа в поэме «Звезда рассвет» так живописует в пространстве и во времени жизнь, что в ней и сухие листья зазеленеют. А секрет автора прост:

Жизнь – высший дар из всех даров природы,

Услышишь ли, проспавший дни и годы?

В своем отзыве о поэме писатель приводит высказывание профессора РАН Андрея Десницкого: «Есть в мировой литературе много переложений библейских книг, много размышлений над ними, много рассказов о путешествиях и много поэтических автобиографий. Есть и некоторое количество бесед с собственной душой. Поэма «Звезда рассвета» сочетает в себе все это удивительным и неповторимым образом. Поражает широта охвата – поистине дантовская. «Звезда рассвета» принадлежит всему человечеству».

Словом, новая поэма Мушни Ласуриа вызывает в душе читателя бурю самых разнообразных чувств и переживаний. Она заставляет нас задуматься о смысле бытия, о предназначении человека на земле, о том, как важно, преодолевая ниспосланные нам свыше испытания, сохранить чистоту души, не погасить ее свет. Эта поэма – как небо, всегда разное, манящее головокружительной высотой. Как тонко подметила переводчица художественной литературы, в том числе и произведений Мушни Ласуриа, Наталья Ванханен, «Звезда рассвета» – удивительное явление и само по себе, и относительно современного состояния мира и человечества. В ней глубокие знания соединены с сильнейшим и очень сильным религиозным чувством. Этот сплав, несомненно, привлечет читателя: просветит, обогатит и поможет поднять голову – глянуть в небо. Пусть так оно и будет».

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 69Выпуск: 3947Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ