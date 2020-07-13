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13.07.2020
Номер: 69
Выпуск: 3947
Рубрика: общество
Автор: Е. ЗАЙЦЕВСКИЙ
АБХАЗИЯ
Забуду ли тебя, страна очарований!
Где дикой красотой пленялся юный ум,
Где сердце, силою пленительных мечтаний,
Узнало первые порывы смелых душ
И вдаль несло восторг живейших удивлений!
Волшебный край, приют цветов!
Страна весны и вдохновений!
Где воздух напоен дыханием садов,
И горный ветерок жар неба прохлаждает,
Где нега томная в тиши густых лесов
К забвенью и мечтам так сладостно склоняет!
Где поражают робкий взор
Кавказa льдяные зубчатые вершины,
Потоки быстрые, леса по цепи гор,
Аулы дикие и темные долины!
Где все беседует с восторженной душой!
Там сладостно ночей теченье,
Роскошны сны и тих покой!
Там в грудь мою лились восторг и наслажденье,
И я дышал огнем поэзии святой!
Е. ЗАЙЦЕВСКИЙ
1823 г.
Номер: 69
Выпуск: 3947
Рубрика: общество
Автор: Е. ЗАЙЦЕВСКИЙ