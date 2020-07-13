АБХАЗИЯ

Забуду ли тебя, страна очарований!

Где дикой красотой пленялся юный ум,

Где сердце, силою пленительных мечтаний,

Узнало первые порывы смелых душ

И вдаль несло восторг живейших удивлений!

Волшебный край, приют цветов!

Страна весны и вдохновений!

Где воздух напоен дыханием садов,

И горный ветерок жар неба прохлаждает,

Где нега томная в тиши густых лесов

К забвенью и мечтам так сладостно склоняет!

Где поражают робкий взор

Кавказa льдяные зубчатые вершины,

Потоки быстрые, леса по цепи гор,

Аулы дикие и темные долины!

Где все беседует с восторженной душой!

Там сладостно ночей теченье,

Роскошны сны и тих покой!

Там в грудь мою лились восторг и наслажденье,

И я дышал огнем поэзии святой!

Е. ЗАЙЦЕВСКИЙ

1823 г.

Номер: 69Выпуск: 3947Рубрика: обществоАвтор: Е. ЗАЙЦЕВСКИЙ