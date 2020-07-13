АЛЕКСАНДР ПУШКИН

В Абхазии давно стало доброй традицией отмечать 6 июня – день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина – в Сухумском ботаническом саду, под сенью вековой липы. Так было последние восемь лет. В этом году гению русской поэзии исполнилось 221 год, и впервые формат торжества был изменен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Ассоциация писателей Абхазии и Русский культурный центр при поддержке представительства Россотрудничества решили ко дню рождения великого поэта и Дню русского языка провести онлайн-конкурс «Читаем Пушкина на разных языках», о котором сообщили на сайте Россотрудничества и в социальных сетях. В конкурсе могли принять участие все желающие, независимо от возраста, но в основном видеоролики присылали дети. И примечательно, что выбирали они для чтения стихи не из школьной программы. Представительство Россотрудничества выкладывало эти видеоролики на своей страничке в Фейсбуке. Победителя выбирали по общему количеству лайков и комментариев. Однако никто из участников не остался без награды.

Конкурс «Читаем Пушкина на разных языках» охватил все районы Абхазии.

Номер: 69Выпуск: 3947Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.