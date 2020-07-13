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ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 13.07.2020

ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений сообщает всем руководителям госхозов, агрофирм, предприятий, организаций, а также владельцам приусадебных участков о том, что необходимо принять меры по ликвидации опасного для человека карантинного сорняка – амброзии полыннолистной во всех местах ее произрастания до начала цветения. При этом возможно использование агротехнических и химических способов, а именно скашивание, перепашка, культивация и выдергивание сорняков с соблюдением всех мер предосторожности.

За справками обращаться по адресу: г.Сухум, ул.Гулиа, 28, Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений.


Номер:  69
Выпуск:  3947
Рубрика:  общество
Автор:  Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений

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