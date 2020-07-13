ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений сообщает всем руководителям госхозов, агрофирм, предприятий, организаций, а также владельцам приусадебных участков о том, что необходимо принять меры по ликвидации опасного для человека карантинного сорняка – амброзии полыннолистной во всех местах ее произрастания до начала цветения. При этом возможно использование агротехнических и химических способов, а именно скашивание, перепашка, культивация и выдергивание сорняков с соблюдением всех мер предосторожности.

За справками обращаться по адресу: г.Сухум, ул.Гулиа, 28, Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений.

Номер: 69Выпуск: 3947Рубрика: обществоАвтор: Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений