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13.07.2020
Номер: 69
Выпуск: 3947
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений
ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений сообщает всем руководителям госхозов, агрофирм, предприятий, организаций, а также владельцам приусадебных участков о том, что необходимо принять меры по ликвидации опасного для человека карантинного сорняка – амброзии полыннолистной во всех местах ее произрастания до начала цветения. При этом возможно использование агротехнических и химических способов, а именно скашивание, перепашка, культивация и выдергивание сорняков с соблюдением всех мер предосторожности.
За справками обращаться по адресу: г.Сухум, ул.Гулиа, 28, Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений.
Номер: 69
Выпуск: 3947
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений