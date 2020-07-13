Летние будни Гулрыпшского района

На пороге взрослой жизни

Прекрасный праздник состоялся на днях в Доме культуры Гулрыпшского района. В зале взволнованные юные лица – выпускники школ района. Это им, вылетающим в большой мир из уютных гнезд, посвящен красивый праздник, для них – великолепно украшен зал, для них подготовлены танцевальные и вокальные номера, для них – прекрасные розы и искренние пожелания счастливой жизни.

Сама процедура вручения аттестатов продумана до мелочей: ведущая праздника – заведующая отделом культуры Администрации Валентина Пицевич, обращаясь к присутствующим, приглашает на сцену танцевальный ансамбль «Кудры». Они поздравляют выпускников первыми. Пока зрители наслаждаются сложнейшим танцем, к выходу на сцену готовились первые выпускники.

В этом году в районе их 135. Каждый выпускник вместе со своими одноклассниками, классным руководителем и директором школы поднимался на сцену, имя каждого звучало красиво и торжественно, и заведующий районным отделом просвещения Дмитрий Габлия вручал каждому новенький аттестат, еще пахнущий типографской краской. Каждый желающий мог обратиться к педагогам, родителям и одноклассникам со словами приветствия, выступали и педагоги. Некоторые не могли сдержать слез, потому что именно в этот миг осознавали – закончилось детство для этих прекрасных ребят и девушек и начинается совершенно новая жизнь – еще неведомая, манящая, и какой она будет, во многом зависит от того, как они усвоили школьные уроки – и не только по предметам, но и уроки добра и ответственности.

Проникновенно прощаются с преподавателями и директором птенцы Нижнепшапской школы Нодар Камкия, Ренат Тарба и Леван Шенгелия. Их в этом году всего трое. Нодар Камкия уже определился с выбором профессии – будет поступать на агро-инженерный факультет АГУ.

А вот у выпускницы Драндской средней школы Алины Самсония, у единственной в районе, аттестат не синего, а красного цвета. Она окончила школу на одни пятерки. Вместе с аттестатом отличницы Алина получает еще и ценный подарок от главы Администрации Гулрыпшского района Аслана Юрьевича Барателия.

По словам заместителя начальника Управления образования Гулрыпшского района Гаянэ Аведикян, очевидно, что на планах многих выпускников отразилась пандемия. Большинство родителей обеспокоено угрозой новой волны коронавируса и обсуждают с детьми вариант поступления в АГУ, благо у нас немало интересных факультетов. Среди мальчиков есть желающие связать судьбу с военными профессиями.

Из-за пандемии учебный год оказался необычным, после того как был ослаблен карантин, выпускные классы в одиннадцати школах из тринадцати районных занимались две недели – со 2 по 15 июня, ребята осваивали программу, которую не успели пройти из-за вынужденных «карантинных» каникул.

Замначальника Управления отметила, что подготовка к двухнедельной учебе проходила под контролем санитарного врача района Ирины Петровны Моисиади.

– Во всех школах была проведена предварительная санитарная обработка, и каждый день, пока шли занятия, в классах и вестибюлях трижды (утром, днем и вечером, после уроков) делали влажную уборку со спецраствором, преподаватели вели занятия в масках. Учитывая, что ребят в выпускных классах немного, проблем с рассадкой на безопасном расстоянии не возникало, – уточнила Гаянэ Суреновна.

– Во время карантина наши школьники принимали участие в онлайн-конкурсе стихотворений, посвященных России, – рассказала Г. Аведикян. – А 12 июня победитель конкурса – ученик 4 класса Багажяштской средней школы Марлен Демурчан был приглашен в Посольство Российской Федерации и смог поздравить с Днем России Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации Алексея Аркадьевича Двинянина и его гостей. Вместе с Марленом на приеме в Посольстве Российской Федерации присутствовала и его учительница Лусине Киркоровна Алексян.

Анна ГРИНЕВА

(Продолжение в следующем номере)

Номер: 69Выпуск: 3947Рубрика: обществоАвтор: Анна ГРИНЕВА