ВЛИЯНИЕ CОVID-19 НА ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ АБХАЗИИ

Точка зрения ТПП

Ни один мировой аналитический центр не способен сегодня в полном объеме оценить масштаб экономических трансформаций, произошедших за пять месяцев 2020 года. Смертоносный вирус COVID-19 повлиял на потребительские предпочтения граждан всех стран, а также на производство и сферу услуг, логистические потоки товаров, временное падение экспорта и импорта и др.

По этой причине ряд европейских и азиатских стран максимально оттягивал введение карантинных мер – это в первую очередь Швеция (50% ВВП Швеции зависит от экспорта, поэтому остановка экономики в буквальном смысле летальная) и частично Нидерланды, а также Южная Корея и Япония.

Количество выявленных случаев заболевания вирусом во всем мире превысило миллион человек. Поэтому практически везде, в том числе и в Абхазии, власти решили не рисковать и предпринять ограничительные меры по защите населения от коронавируса.

Принятые в Абхазии меры можно считать эффективными, хотя активной фазы эпидемии в республике не наблюдалось, и количество случаев заболевания на сегодня достигло 38 человек.

Что касается экономической составляющей: анализ, проведенный сотрудниками Управления внешних связей и инвестиций Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия, показал, что в большей степени пострадали непродовольственные объекты и объекты общественного питания, малый бизнес, так как карантинные меры были связаны с ограничением свободы передвижения, запретом на проведение массовых мероприятий и др.

Власти Абхазии закрыли въезд в республику иностранным гражданам. Разрешение на пересечение абхазо-российской границы сохранилось для работников дипломатических ведомств иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия и Объединенной российской военной базы, а также водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки. Введен обязательный 14-дневный карантин для граждан Абхазии, прибывших в республику из стран, где зафиксированы случаи заболевания COVID-19.

Несмотря на введение торговых ограничительных мер в связи с коронавирусом, по данным отдела таможенной статистики и анализа Государственного таможенного комитета РА, план по таможенным платежам за пять месяцев выполнен на 94,1% (687 млн руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года (602 млн руб.), сумма начислений по таможенным платежам увеличилась на 14,1% (85 млн руб.).

По данным ГТК, объем внешней торговли за первые пять месяцев 2020 года составил 8,813 млрд руб.:

(Диаграмма №1: Импорт РА с зарубежными странами за 5 месяцев 2020 г.)

За рассматриваемый период импортные операции осуществлялись с 33 странами. Увеличение, хотя и незначительное, в импорте за указанный период наблюдается с Россией, Турцией, Италией, Молдовой, Испанией, Арменией, Белоруссией, Болгарией, Китаем, ОАЭ, Германией, Польшей, Парагваем и др. Незначительный спад наблюдается с Грецией, Бразилией, Францией, Чехией и другими странами.

К наиболее значительным позициям в импорте следует отнести продукты питания, бензин, дизтопливо, оборудование и механизмы, бытовую технику, автотранспортные средства, продукты химической промышленности, текстильные изделия и др.

(Диаграмма №2: Экспорт РА с зарубежными странами за 5 месяцев 2020 г.)

В экспорте динамика наблюдается в товарообороте со странами, признавшими независимость Республики Абхазия – Россией и Сирийской Арабской Республикой. В товарной номенклатуре доминирует алкогольная продукция, лесоматериалы, рыбопродукты, готовые пищевые продукты и др.

Мало прогнозов относительно того, в каком состоянии выйдет мировая экономика из пандемии. Только один месяц карантина – это потеря примерно четверти квартального ВВП для развитых стран. Очевидно, что государства осознанно жертвуют экономическим ростом ради спасения человеческих жизней. Однако у всех карантинных мер есть предел: когда выйдут из строя национальные хозяйства, жертв станет несоизмеримо больше, чем погибших от вируса. В поисках установления данного баланса сегодня находятся все государства в мире, в том числе и Абхазия.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 69Выпуск: 3947Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА