В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РА

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с заведующей отделением реанимации и анестезиологии Республиканской больницы Наргизой Харчилава.

Н.Харчилава отметила, что в специализированном отделении главного лечебного учреждения страны для оказания больным экстренной и плановой медицинской (вне зависимости от профиля заболевания) помощи есть 9 койко-мест.

По ее данным, через отделение проходят от 1 400 до 1 500 граждан в год. В основном это – пациенты с нейрохирургической и хирургической патологиями. Большую долю от общего количества пациентов составляют больные с политравмами, возникшими в результате дорожно-транспортных происшествий.

По мнению Наргизы Харчилава, с усилением контроля на автодорогах специальными службами значительно сокращается число больных, подлежащих экстренному лечению в подобных отделениях.

«Что касается персонала, здесь возникают некоторые сложности. Всего в республике 16 врачей реаниматологов-анестезиологов. Мы ощущаем значительную нехватку специалистов. Нам известно, что обучение в вузах сейчас проходят не более пяти будущих врачей подобного профиля. В районных больницах работают по одному специалисту по реанимации и анестезиологии», – проинформировала заведующая отделением реанимации и анестезиологии Республиканской больницы.

Кроме того, по её словам, с учётом того, что в отделении проходят лечение разнопрофильные больные, сегодня крайне важно уделить внимание техническому оснащению, согласно стандартам оснащения отделений реанимации.

На встрече речь также шла о вопросах обеспечения отделения необходимыми лекарственными препаратами.

Александр Анкваб сообщил, что поручит Минздраву пересмотреть механизмы осуществления поставок медикаментов в учреждения и наладить оперативное реагирование на возникающие проблемы с нехваткой препаратов в больницах.

Номер: 69Выпуск: 3947Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации