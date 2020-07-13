В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РА

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с представителями районных ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, руководством Фонда инвалидов ОВНА.

В совещании приняли участие первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, и.о. руководителя Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия.

Встреча была посвящена вопросам функционирования Фонда инвалидов, ассоциаций на местах, их взаимодействия.

Собравшиеся отметили важность учреждения Совета при Фонде для обеспечения прозрачности принятия решений и качественного распределения ресурсов и средств Фонда.

В ходе встречи был поднят вопрос об организации процедуры перерегистрации инвалидов войны. Присутствующие предложили продумать реформу медико-социальной экспертизы, образование нового состава этой комиссии и проведение в дальнейшем аудита назначения инвалидности участникам войны, высказали мнение относительно способов улучшения оказания адресной медицинской помощи, соблюдения социальных обязательств перед инвалидами, предоставления льгот в разных отраслях и пр.

Ряд предложений по части реорганизации порядка оказания помощи в виде льготного предоставления лекарственных препаратов, оказания помощи в реабилитации инвалидов будет доработан и направлен всем участникам совещания для внесения поправок.

Аппаратом Кабинета Министров совместно с заинтересованными органами будет разработан нормативно-правовой акт, который будет утверждён Правительством.

По данным Фонда, всего по республике 2 900 инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Из них 349 инвалидов I группы, 2 468 инвалидов II группы и 83 инвалида III группы.

Сумма ежемесячных выплат инвалидам I группы составляет 20 000 руб., инвалидам II группы – 7 500 руб. без учета надбавки и 6 500 руб. – инвалидам III группы.

Номер: 69Выпуск: 3947Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации