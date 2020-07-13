СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ

Россия – Абхазия

Президент Республики Абхазия, Главнокомандующий Вооруженными силами РА Аслан Бжания на полигоне «Цабал» наблюдал за боевой стрельбой, которая проводилась в рамках совместных учений военнослужащих Министерства обороны РА и российской военной базы ЮВО во взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуациям и Службой государственной безопасности РА.

Масштабные учения проводились несколько дней на полигонах «Нагвалоу» и «Цабал». Активная фаза учений прошла на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами отработали оборонительные и наступательные действия. В общей сложности в учениях приняли участие более трёх тысяч военнослужащих и свыше трехсот единиц военной техники.

Президент Абхазии, Главнокомандующий Вооруженными силами РА Аслан Бжания остался доволен ходом боевой стрельбы. «Все прошло на высоком организационном уровне. Было отработано взаимодействие родов войск. Я удовлетворен тем, что увидел сегодня. Руководство страны и впредь будет поддерживать проведение мероприятий, которые способствуют укреплению обороноспособности наших Вооруженных сил», – сказал он по завершении учений.

Пресс-служба Президента РА

Номер: 69Выпуск: 3947Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента РА