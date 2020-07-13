ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РА

Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на повторных выборах в Народное Собрание – Парламент РА. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.

Как отмечается в сообщении, глава государства выполнил свой гражданский долг по месту прописки – в селе Тамыше Очамчырского района.

Повторные выборы в Народное Собрание по Кындыгскому избирательному округу № 31 были назначены после избрания депутата Аслана Бжания Президентом Республики Абхазия.

После голосования глава государства пообщался с жителями села.

Номер: 69Выпуск: 3947Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс