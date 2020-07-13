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ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РА 13.07.2020

ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РА

Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на повторных выборах в Народное Собрание – Парламент РА. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.

Как отмечается в сообщении, глава государства выполнил свой гражданский долг по месту прописки – в селе Тамыше Очамчырского района.

Повторные выборы в Народное Собрание по Кындыгскому избирательному округу № 31 были назначены после избрания депутата Аслана Бжания Президентом Республики Абхазия.

После голосования глава государства пообщался с жителями села.


Номер:  69
Выпуск:  3947
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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