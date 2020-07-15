ОБЪЯВЛЕНИЕ

Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации объявляет конкурс по продаже в частную собственность объектов республиканской собственности.

Основание проведения конкурса – Закон РА «О приватизации республиканской и муниципальной собственности».

Сведения по предмету конкурса

Объекты продаж:

1. Имущественный комплекс «Баслат ГЭС»:

– здание гидроэлектростанции, Лит. «А»;

– здание мастерской, Лит. «Б»;

– здание мастерской, Лит. «В»

– дамба с отводным каналом.

Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

1. Адрес – Сухумский район, с. Баслата, ул. Чанба, 12-й тупик, д.10а.

2. Площадь объекта – 412,66 кв.м.

3. Площадь земельного участка – 1,1 га.

4. Начальная цена – 3 313 517,0 руб.

Условия и сроки восстановления объекта – в течение 3 лет.

2. – здание узла связи;

– ангар.

1. Адрес – г. Сухум, ул. Акиртава, 24Г.

2. Площадь объекта – 251,32 кв.м.

3. Площадь земельного участка – 0,49 га.

4. Начальная цена – 800 000,0 руб.

Условия и сроки восстановления объекта – в течение 3 лет.

Претенденты представляют следующие документы:

1. Заявку.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Законом случаях.

3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

а) нотариально заверенные копии учредительных документов;

б) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

в) сведения о доле Республики Абхазия административно-территориальной единицы в уставном капитале юридического лица;

г) иные документы, требование к представлению которых может быть установлено законодательством Республики Абхазия;

д) опись представленных документов.

Условия конкурса:

1. Ограничение изменения профиля деятельности.

2. Проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отношении объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

3. Обязательства соискателя по форме платежа.

4. Внесение задатка в размере 20% от начальной цены объекта приватизации.

5. Обязательства соискателя по объему инвестиций в приобретаемый объект.

6. Финансирование соискателем содержания прилегаемой к объекту территории из части территорий общего пользования. Участниками конкурса признаются соискатели, признающие обязательность выполнения условий. Победителем конкурса признается претендент, предлагающий наилучшие условия.

Срок подачи заявок: 25 дней с даты опубликования информационного сообщения.

Время приема заявок – с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Место приема заявок – Госкомимущество РА.

Адрес: г. Сухум, ул. Пушкина, 16, 3-й этаж.

Телефоны: 229-75-67, 229-75-66.

Задаток для участия в конкурсе зачисляется на р/с 40302810400001000010 Министерства финансов РА (Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации л/с 05029000030), ИНН 12001711, КПП 111000377 в Национальном банке РА.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета.

Предоставление полной информации по данным объектам и процедуре проведения конкурса, а также ознакомление с условиями договора купли-продажи имущества осуществляется Государственным комитетом Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

Проведение конкурсов – в течение 10 дней с момента прекращения приема заявок.

Номер: 70Выпуск: 3948Рубрика: обществоАвтор: Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации