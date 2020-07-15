Главная
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации объявляет конкурс по продаже в частную собственность объектов республиканской собственности.
Основание проведения конкурса – Закон РА «О приватизации республиканской и муниципальной собственности».
Сведения по предмету конкурса
Объекты продаж:
1. Имущественный комплекс «Баслат ГЭС»:
– здание гидроэлектростанции, Лит. «А»;
– здание мастерской, Лит. «Б»;
– здание мастерской, Лит. «В»
– дамба с отводным каналом.
Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.
1. Адрес – Сухумский район, с. Баслата, ул. Чанба, 12-й тупик, д.10а.
2. Площадь объекта – 412,66 кв.м.
3. Площадь земельного участка – 1,1 га.
4. Начальная цена – 3 313 517,0 руб.
Условия и сроки восстановления объекта – в течение 3 лет.
2. – здание узла связи;
– ангар.
1. Адрес – г. Сухум, ул. Акиртава, 24Г.
2. Площадь объекта – 251,32 кв.м.
3. Площадь земельного участка – 0,49 га.
4. Начальная цена – 800 000,0 руб.
Условия и сроки восстановления объекта – в течение 3 лет.
Претенденты представляют следующие документы:
1. Заявку.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Законом случаях.
3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
в) сведения о доле Республики Абхазия административно-территориальной единицы в уставном капитале юридического лица;
г) иные документы, требование к представлению которых может быть установлено законодательством Республики Абхазия;
д) опись представленных документов.
Условия конкурса:
1. Ограничение изменения профиля деятельности.
2. Проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отношении объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
3. Обязательства соискателя по форме платежа.
4. Внесение задатка в размере 20% от начальной цены объекта приватизации.
5. Обязательства соискателя по объему инвестиций в приобретаемый объект.
6. Финансирование соискателем содержания прилегаемой к объекту территории из части территорий общего пользования. Участниками конкурса признаются соискатели, признающие обязательность выполнения условий. Победителем конкурса признается претендент, предлагающий наилучшие условия.
Срок подачи заявок: 25 дней с даты опубликования информационного сообщения.
Время приема заявок – с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Место приема заявок – Госкомимущество РА.
Адрес: г. Сухум, ул. Пушкина, 16, 3-й этаж.
Телефоны: 229-75-67, 229-75-66.
Задаток для участия в конкурсе зачисляется на р/с 40302810400001000010 Министерства финансов РА (Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации л/с 05029000030), ИНН 12001711, КПП 111000377 в Национальном банке РА.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета.
Предоставление полной информации по данным объектам и процедуре проведения конкурса, а также ознакомление с условиями договора купли-продажи имущества осуществляется Государственным комитетом Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.
Проведение конкурсов – в течение 10 дней с момента прекращения приема заявок.
Номер: 70
Выпуск: 3948
Рубрика: общество
Автор: Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации