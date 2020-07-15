ТПП России, Приднестровья и Абхазии в поиске решения проблем, связанных с коронавирусом

По приглашению ТПП Приднестровской Молдавской Республики Торгово-промышленная палата Республики Абхазия приняла участие в видеоконференции, которая проходила на платформе Zoom.

Тема видеоконференции: «Международный опыт восстановления экономики государств в посткарантинный период. Комплекс государственных мер по поддержке предпринимательства в Приднестровье в условиях выхода из пандемии коронавируса».

В ней участвовали представители Министерства экономического развития и Верховного Совета ПМР и ТПП РФ. Модератором мероприятия выступил президент ТПП ПМР Юрий Ганин.

От Абхазии в качестве спикера в видеоконференции участвовала начальник Управления сертификации, консультации и предпринимательства ТПП РА Лана Киут. Она выступила с докладом: «Уроки пандемии. Создание производств каких товаров необходимо стимулировать государству в первоочередном порядке».

Лана Киут рассказала о последствиях пандемии коронавируса для предпринимательства, озвучила основные проблемы, с которыми столкнулся абхазский бизнес, сообщила о мерах поддержки, предпринятых правительством республики, и о том, какие у Абхазии есть возможности для развития стратегически важных отраслей экономики и поддержания продовольственной безопасности.

«Пандемия коронавируса нарушила ритм работы предприятий и предпринимателей многих стран, и торгово-промышленные палаты обеспокоены состоянием отечественного бизнеса. В связи с этим создаются такого рода площадки для обмена опытом и поиска путей решения проблем, возникающих в посткарантинный период», – подчеркнула Лана Киут.

Во время видеоконференции также были озвучены доклады: «Экономическая ситуация в Евразийском союзе в посткарантинный период», «Практика реализации мер антикризисного реагирования в период пандемии в Приднестровской Молдавской Республике», «Принятые меры государственной поддержки бизнеса в карантинный период».

Спикерами выступили: Елена Кузьмина – член Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности, зав. сектором Беларуси, Молдовы и Украины, Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН; Виктор Гузун – председатель комитета по развитию предпринимательства и промышленности Верховного Совета ПМР, Алевтина Слинченко – первый заместитель министра экономического развития ПМР.

Участники видеоконференции имели возможность задавать вопросы спикерам.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 70Выпуск: 3948Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА