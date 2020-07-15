ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

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Комиссия по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров Республики Абхазия возобновила свою деятельность в обновлённом составе и формате работы.

Первое заседание, возглавляемое председателем комиссии, вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, состоялось 9 июля, на нем рассмотрели вопросы присвоения грузам, направляющимся в Абхазию для безвозмездной передачи общественным организациям или частным лицам, статуса гуманитарных.

С целью усиления координации и повышения эффективности работы вновь сформированной комиссии в её состав вошли представители ранее созданного при Министерстве социального обеспечения и демографической политики Общественного совета по гуманитарной помощи и контролю за ее распределением. Это – исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии Азамат Багателия, член Правления РОО «Московская абхазская диаспора» Инна Барчан, заместитель директора Сухумского Дома юношества Аида Ладария.

Комиссия по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров действует с 2003 года и осуществляет на государственном уровне координацию деятельности органов, организаций и лиц по получению и распределению гуманитарной помощи, поступающей в Республику Абхазия, а также принимает в установленном порядке решения об отнесении грузов, поступающих из-за рубежа на безвозмездной основе, к гуманитарной помощи.

Повестки заседаний формируются на основании поступающих в секретариат комиссии обращений. Заседания будут проходить по мере формирования списка вопросов, подлежащих рассмотрению.

Номер: 70Выпуск: 3948Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации