ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Ассоциация женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. отчиталась о проделанной работе за семь лет деятельности. На заседании также прошло обсуждение проблем Ассоциации.

В составе Ассоциации 100 женщин – ветеранов-инвалидов. Председатель Ассоциации Лариса Тарба в отчете о проделанной работе отметила, что за время существования Ассоциации была оказана материальная, социальная и психологическая помощь не только женщинам-инвалидам войны, но и их семьям. «Детей ветеранов мы трудоустроили, многим была оплачена учеба в вузах, проводили ремонт в домах за счет средств Фонда инвалидов войны и государства». И это лишь малая часть проделанной работы. Так, вся страна уже несколько лет участвует в акции «Бессмертный полк», который впервые в Абхазии был организован Ассоциацией женщин-инвалидов. Были проведены и другие праздничные, культурные, торжественные и памятные мероприятия.

Однако на сегодняшний день Ассоциация находится в тяжелом положении. Лариса Тарба сообщила, что члены координационной группы Ассоциации, состоящей из пяти человек, уже три месяца не получают заработную плату от Фонда инвалидов-ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Кроме того, их, как отметила Тарба, не приглашают на различные заседания. Все это наталкивает на мысль о планах Фонда инвалидов-ветеранов Отечественной войны народа Абхазии расформировать Ассоциацию. «Такие высказывания слышны в кулуарах», – сказала она.

Участницы боевых действий выразили возмущение таким отношением к Ассоциации и напомнили, что без помощи медсестер и женщин, которые воевали с оружием в руках, многие не сумели бы вернуться живыми домой. Доброволец из Приднестровья, инвалид I группы Анна Марченко в своем эмоциональном выступлении сказала: «Где бы вы сейчас были, если бы эти девочки не вытащили вас, раненых, не жалея своей жизни? В могилах. И вы сейчас имеете совесть считать, что мы не нужны? Нельзя так по-скотски относиться к тем, кто спасал вас».

Герой Абхазии, один из организаторов медико-санитарного батальона Батал Кобахия посоветовал участницам боевых действий объединиться и четко прописать устав, определить статус Ассоциации. Он также признался, что именно женщины во многом вдохновляли его во время войны, и он старался соответствовать их отваге.

Все участницы встречи поблагодарили Ларису Тарба за ее нелегкий труд и выразили уверенность, что нельзя допустить распада Ассоциации.

В завершение встречи было принято обращение к Премьер-министру РА А.Анкваб с просьбой оказать содействие на правительственном уровне в дальнейшем содержании и развитии Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Мадина ЧАГАВА

(Фото автора)

Номер: 70Выпуск: 3948Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА