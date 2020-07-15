ИГРЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Президент интеллектуально-творческого клуба «Дюна» Ася Саносян в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о том, насколько активно принимает участие молодежь в интеллектуальных играх.

Ежегодный турнир «Своя игра» – «АЙqbОК.LeTo2020» пройдет в Сухуме 18 июля.

«Очень радует, что мы с каждым разом получаем все больше заявок. Многие приходят впервые, принимают участие в отборочном этапе ради интереса, но мы рады таким ребятам, ведь главное – популяризировать, показать, что это нестрашно и интересно, так можно проводить интересный, активный досуг», – отметила А.Саносян.

Движение интеллектуальных игр в Абхазии существует уже 10 лет. Начиналось все с игры «Что? Где? Когда?»

Потом появилась игра «Брейн-ринг», три года назад добавился турнир «АЙqbОК».

Номер: 70Выпуск: 3948Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия