ПОЛЕЗНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Когда заседание закончилось, заместитель председателя Собрания Андраник Ервандович Кондакчян показал мне учрежденную по инициативе депутатов Собрания Почетную грамоту Гулрыпшского района. Награждать ею будут за особые заслуги и активную работу по воспитанию подрастающего поколения.

К разговору присоединился Денис Хаджимба. Он является депутатом уже второго созыва и с удовольствием делится наблюдениями:

– Очень важно, чтобы избранный депутат слышал своих избирателей и мог помочь им. По сути, мы берем на себя роль связующего звена между людьми и чиновниками, мы даже, бывает, сопровождаем своих избирателей, когда они обращаются в различные инстанции с просьбами и заявлениями, – а ведь это не только наши соседи, друзья, но и совершенно незнакомые люди. Будем считать, что мы помогаем власти и гражданам понять друг друга.

Также благодаря активной поддержке главы Администрации Аслана Юрьевича Барателия и нашего представителя в Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия Саида Харазия была выполнена просьба жителей поселка Каштака: прочищены и забетонированы ливневые каналы и обновлены мостки над ними. Жители остались довольны.

Еще одним важным мероприятием стало создание в селе Мачаре дворовой футбольной команды. В качестве тренера приглашен опытный спортсмен Георгий Хутович Чаава. В команде три возрастные группы, у всех юных членов команды – новенькая спортивная форма и комплекты мячей.

Анна ГРИНЕВА

Номер: 70Выпуск: 3948Рубрика: политикаАвтор: Анна ГРИНЕВА