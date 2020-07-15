Летние будни Гулрыпшского района

Актуальные направления – на контроле у депутатов

В начале июня после вынужденных «каникул», связанных с ограничительными карантинными мерами, состоялось заседание Собрания Гулрыпшского района. Вел заседание председатель Собрания Станислав Зантария. С отчетами о работе в 2019 году перед депутатами Собрания выступили заведующий отделом социальной защиты Администрации Гулрыпшского района Рудик Багапш и начальник Управления сельского хозяйства Администрации Рафик Григорян.

Депутаты выслушали оба отчета с большим вниманием, поскольку речь шла о самых жизненно важных направлениях работы Администрации. Поскольку большинство депутатов районного Собрания не понаслышке знает, что такое труд на земле, то вокруг проблем сельского хозяйства развернулась оживленная дискуссия.

По-прежнему остается актуальной проблема мраморного клопа. В прошлом году в районе было собрано и уничтожено его 800 килограммов. На момент отчета клоп только начал проявляться в ряде хозяйств.

– В прошлом годом во время сезона мы имели две тонны лекарства, которым поливали сады, поля и плантации для предотвращения нашествия мраморного клопа. Сегодня же располагаем всего сотней литров ядохимикатов. Придется расходовать имеющееся очень рачительно и аккуратно, – сказал Р. Григорян.

Специалисты Управления сельского хозяйства консультируют крестьян, проводят мониторинг, отслеживая, сколько земель в районе занято овощами, кукурузой, фасолью и другими традиционными для Абхазии культурами. МТС во главе с Нодаром Качабава подготовила технику к лечению посадок. В районе все больше желающих выращивать клубнику. Зашла речь и о том, что немало бывшей в сельхозобороте земли в наши дни заросло сорняками, кустарниками и даже частично покрылось лесом. Чтобы вернуть земли в сельхозоборот, необходимо вложить немалые средства. Тем не менее делать это придется. И чем раньше, тем лучше.

Анна ГРИНЕВА

Номер: 70Выпуск: 3948Рубрика: политикаАвтор: Анна ГРИНЕВА