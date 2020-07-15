ДЛЯ КРАСОТЫ СТОЛИЦЫ

На территории, прилегающей к Абхазскому государственному драматическому театру им. С. Чанба, продолжаются работы по благоустройству и реконструкции. О ходе работ и о том, чем они должны завершиться, Апсныпресс рассказала инженер по благоустройству Администрации города Сухума Кама Кутелия.

По ее словам, на знаменитом фонтане «Грифоны» уже отремонтировано освещение, настроен поток воды и покрашены сами фигуры скульптурной группы. «Фонтану постарались вернуть первозданный вид, запланированный в 1947 году. Помимо этого, привели в надлежащий вид арку, которая находится за фонтаном», – сказала она.

Ремонтные работы идут к завершению, осталось почистить несколько вазонов, которые стоят вдоль фонтана. Там планируется посадить декоративные растения. Клумба, прилегающая к площади, также приведена в порядок, на ней будут высажены цветы.

Номер: 70Выпуск: 3948Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс