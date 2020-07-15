ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Политсовет Народной партии Абхазии поздравляет патриота, с неуёмной и неисчерпаемой энергией, видного ветерана национально-освободительной борьбы абхазского народа, одного из лидеров партии, немало и весомо поработавшего во имя независимости и процветания Апсны, публициста и поэта КВИЦИНИА ЮРИЯ ТАРАСОВИЧА со славным 80-летним юбилеем и желает крепкого здоровья, абхазского долголетия, максимальной реализации задумок, планов, всего не раскрытого богатого жизненного потенциала, молодости духа и человеческого счастья.

Номер: 70Выпуск: 3948Рубрика: политикаАвтор: Политсовет Народной партии Абхазии