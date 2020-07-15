ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Политсовет Народной партии Абхазии поздравляет Союз журналистов Абхазии во главе с председателем Хашиг Русланом Мкановичем с единогласным принятием в Международный союз журналистов. Абхазский отряд журналистов проявил себя зрелой организацией, освещающей, в том числе критически, все стороны жизни страны. Союз зарекомендовал себя не только в Абхазии, но и за рубежом, на уровне самых высоких международных стандартов. Политсовет НПА желает абхазскому сообществу журналистов не останавливаться на достигнутой высоте и в непростых условиях сложной работы ещё больше повышать свое профессиональное мастерство во благо нашей Родины, способствуя решению всех проблем.

Номер: 70Выпуск: 3948Рубрика: обществоАвтор: Политсовет Народной партии Абхазии