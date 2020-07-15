СОВЕЩАНИЕ В МИНЮСТЕ

Министр юстиции Республики Абхазия Анри Барциц провел совещание с заведующими органов ЗАГС Республики Абхазия.

Министр поблагодарил заведующих за проводимую ими работу, выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Он отметил, что оказание правовой помощи в регистрации актов гражданского состояния является одним из значимых направлений деятельности Министерства. Также важной задачей Минюста является осуществление координации и контроля за реализацией деятельности государственной регистрации актов гражданского состояния, надзор за соблюдением законодательства в данной сфере.

«Существуют определенные коллизии и пробелы в Законе Республики Абхазия «Об актах гражданского состояния», которые необходимо устранить. В этом плане нужно рационально и эффективно использовать ваш опыт и знания, выработать совместные меры, направленные на устранение имеющихся недостатков в организации работы и улучшения качества оказываемых услуг в отношении государственной регистрации актов гражданского состояния», – сказал министр.

Заведующие органов ЗАГС изложили проблемы, с которыми они сталкиваются в ходе своей работы.

По итогам совещания министр дал ряд указаний отделу по контролю в сфере нотариата и органов ЗАГС Минюста, поручил систематизировать имеющиеся проблемы и предложить возможные варианты их решения.

Пресс-служба Министерства юстиции

Номер: 70Выпуск: 3948Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации