В ЦИК РА: Выборы-2020

В Абхазии прошли повторные выборы кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента РА по 4 округам. На пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия проинформировал о предварительных итогах выборов.

Тамаз Гогия напомнил, что согласно законодательству ЦИК обнародует предварительные итоги на второй день после выборов.

Так: по Отхарскому избирательному округу №14 избранным депутатом Народного Собрания – Парламента РА считается Барцыц Алмасхан Эдуардович, набравший 63,5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По Гудаутскому избирательному округу №18 – Хагба Алхас Эсметович, набравший 50,50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По Кындыгскому избирательному округу №31 – Кокая Гарри Гурамович, набравший 70,3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании».

Кроме того, Тамаз Гогия сообщил, что по Бзыпскому избирательному округу №10 будут проводиться повторные выборы: «В связи с тем, что ни один кандидат не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, депутат Народного Собрания РА не избран. В связи с этим мы будем проводить повторные выборы по данному округу. На ближайшем заседании будет произведена регистрация победивших кандидатов и принято решение о назначении повторных выборов по Бзыпскому избирательному округу №10».

Номер: 70Выпуск: 3948Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс