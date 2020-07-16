ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Турнир проходил в поселке Агудзере в одноименном спортивно-оздоровительном комплексе.

По итогам чемпионата первое место заняла команда из Ачандары, на втором месте – столичная команда, на третье место вышли очамчырцы.

Победители награждены кубками, грамотами и медалями, лучшим игрокам вручены призы. Ими оказались: Адам Царгуш, Осман Чамагуа и Данат Хагба из Ачандары, Борис Чан-оглы из Очамчыры и Тимур Гуния из Сухума.

По словам начальника спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Жанны Зантария, такого зрелищного мероприятия в Гулрыпшском районе еще не было.

Победителей и призеров с окончанием чемпионата поздравили заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Беслан Карчава, глава Администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия и президент Федерации волейбола Республики Абхазия Батал Табагуа.

От Администрации Гулрыпшского района победителю турнира была подарена банкнота номиналом 500 апсаров.

Номер: 71Выпуск: 3949Рубрика: спортАвтор: Соб. инф.