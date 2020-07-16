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СПОРТ
В целях пропаганды здорового образа жизни, укрепления дружественных связей между спортсменами, а также популяризации мини-футбола и его развития Департамент по делам молодёжи и спорта столичной Администрации проводит чемпионат по мини-футболу среди дворовых команд г. Сухума с 15 по 21 июля. Возраст участников: от 15 до 20 лет. В турнире примут участие 9 команд города:
1.«Черное море»
2.«Дем»
3.«Кинопрокат»
4.«Аиааира»
5.«Черная молния»
6.«Амцабз»
7.«Интер»
8.«Ливерпуль»
9.«Маяк Ореол»
Матчи проводятся в два тайма по 15 минут, перерыв между таймами – 5 минут.
Игры проводятся на футбольном поле по ул. Генерала Дбар («Чёрное море» , р-он ресторана «Дэм»). Начало в 10: 00 ч.
15, 16 июля уже прошли матчи 1 и 2 группы
17 июля
3 группа
А:
10:00 ч. «Черное море» – «Кинопрокат» 10:45 ч. « Аиааира» – «Черная молния»
Б:
11:30 ч. « Амцабз» – «Маяк Ореол» 12:15 ч. « Интер» – «Ливерпуль»
18 июля
4 группа
10:00 ч. «Черное море» – «Аиааира» 10:45 ч. «Дэм»– «Черная молния»
19 июля
5 группа
10:00 ч. «Черное море»– «Черная молния» 10:45 ч. «Дэм» – «Аиааира»
20 июля
10:00 ч. А1 – Б2 10:45 ч. Б1 – А2
21 июля
10:00 ч. – игра за 3 место
10:45 ч.– финал
Номер: 71
Выпуск: 3949
Рубрика: спорт
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум