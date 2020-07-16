СПОРТ

В целях пропаганды здорового образа жизни, укрепления дружественных связей между спортсменами, а также популяризации мини-футбола и его развития Департамент по делам молодёжи и спорта столичной Администрации проводит чемпионат по мини-футболу среди дворовых команд г. Сухума с 15 по 21 июля. Возраст участников: от 15 до 20 лет. В турнире примут участие 9 команд города:

1.«Черное море»

2.«Дем»

3.«Кинопрокат»

4.«Аиааира»

5.«Черная молния»

6.«Амцабз»

7.«Интер»

8.«Ливерпуль»

9.«Маяк Ореол»

Матчи проводятся в два тайма по 15 минут, перерыв между таймами – 5 минут.

Игры проводятся на футбольном поле по ул. Генерала Дбар («Чёрное море» , р-он ресторана «Дэм»). Начало в 10: 00 ч.

15, 16 июля уже прошли матчи 1 и 2 группы

17 июля

3 группа

А:

10:00 ч. «Черное море» – «Кинопрокат» 10:45 ч. « Аиааира» – «Черная молния»

Б:

11:30 ч. « Амцабз» – «Маяк Ореол» 12:15 ч. « Интер» – «Ливерпуль»

18 июля

4 группа

10:00 ч. «Черное море» – «Аиааира» 10:45 ч. «Дэм»– «Черная молния»

19 июля

5 группа

10:00 ч. «Черное море»– «Черная молния» 10:45 ч. «Дэм» – «Аиааира»

20 июля

10:00 ч. А1 – Б2 10:45 ч. Б1 – А2

21 июля

10:00 ч. – игра за 3 место

10:45 ч.– финал

Номер: 71Выпуск: 3949Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум