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16.07.2020
Номер: 71
Выпуск: 3949
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия
ФОРУМ ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ
Молодежное движение
Сандро Делба сообщил Sputnik Абхазия, что обсудил вопрос проведения в Абхазии молодежных форумов в ходе встречи с главой Росмолодежи Александром Бугаевым.
Он отметил, что они с главой Федерального агентства по делам молодежи России пришли к соглашению о том, что форум пройдет в Абхазии осенью 2020 года.
«По приезде в Абхазию я начну заниматься организацией этого форума. По предварительным подсчетам, в нем будут участвовать более ста человек», – уточнил С.Делба.
Он сообщил, что его стажировка в Федеральном агентстве по делам молодежи России проходит в отделе международной связи и заключается в рассмотрении грантов, присылаемых из стран СНГ.
Стажировка Сандро Делба проходит в рамках программы «Будущее Абхазии».
Номер: 71
Выпуск: 3949
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия