ФОРУМ ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ

Молодежное движение

Сандро Делба сообщил Sputnik Абхазия, что обсудил вопрос проведения в Абхазии молодежных форумов в ходе встречи с главой Росмолодежи Александром Бугаевым.

Он отметил, что они с главой Федерального агентства по делам молодежи России пришли к соглашению о том, что форум пройдет в Абхазии осенью 2020 года.

«По приезде в Абхазию я начну заниматься организацией этого форума. По предварительным подсчетам, в нем будут участвовать более ста человек», – уточнил С.Делба.

Он сообщил, что его стажировка в Федеральном агентстве по делам молодежи России проходит в отделе международной связи и заключается в рассмотрении грантов, присылаемых из стран СНГ.

Стажировка Сандро Делба проходит в рамках программы «Будущее Абхазии».

Номер: 71Выпуск: 3949Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия