НАШ СУХУМ

ГОСБАНК АБХАЗИИ

В 1921 году, после установления советской власти в Абхазии, когда закрылись почти все банки дореволюционной Абхазии, в здании бывшего Сухумского отделения Госбанка Российской империи разместился Национальный банк ССР Абхазии. В связи с расширением функций Национального банка развивающейся Абхазии назрела острая необходимость в строительстве нового здания. В 1935 году Минфином ССР Абхазии на углу улицы Октябрьской революции (ныне улица Леона) и 4 Марта (ныне ул. Лакоба) было выстроено новое здание Национального банка ССР Абхазии (ныне памятник архитектуры на ул. Леона, 14). Национальный банк функционирует здесь и по сей день.

Номер: 71Выпуск: 3949Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.