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НАШ СУХУМ 16.07.2020

НАШ СУХУМ

ГОСБАНК АБХАЗИИ

В 1921 году, после установления советской власти в Абхазии, когда закрылись почти все банки дореволюционной Абхазии, в здании бывшего Сухумского отделения Госбанка Российской империи разместился Национальный банк ССР Абхазии. В связи с расширением функций Национального банка развивающейся Абхазии назрела острая необходимость в строительстве нового здания. В 1935 году Минфином ССР Абхазии на углу улицы Октябрьской революции (ныне улица Леона) и 4 Марта (ныне ул. Лакоба) было выстроено новое здание Национального банка ССР Абхазии (ныне памятник архитектуры на ул. Леона, 14). Национальный банк функционирует здесь и по сей день.


Номер:  71
Выпуск:  3949
Рубрика:  общество
Автор:  Соб. инф.

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