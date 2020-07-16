Главная
16.07.2020
Номер: 71
Выпуск: 3949
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
НАШ СУХУМ
ГОСБАНК АБХАЗИИ
В 1921 году, после установления советской власти в Абхазии, когда закрылись почти все банки дореволюционной Абхазии, в здании бывшего Сухумского отделения Госбанка Российской империи разместился Национальный банк ССР Абхазии. В связи с расширением функций Национального банка развивающейся Абхазии назрела острая необходимость в строительстве нового здания. В 1935 году Минфином ССР Абхазии на углу улицы Октябрьской революции (ныне улица Леона) и 4 Марта (ныне ул. Лакоба) было выстроено новое здание Национального банка ССР Абхазии (ныне памятник архитектуры на ул. Леона, 14). Национальный банк функционирует здесь и по сей день.
Номер: 71
Выпуск: 3949
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.