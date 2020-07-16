ПОМОЩЬ В ТРУДНЫЕ ДНИ

Более 500 соотечественников Абхазии получили продуктовую помощь

Общественное объединение «Русская община Абхазии» совместно с ОО «Черноморское казачье войско Абхазии» в период чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения CОVID-19 в Абхазии оказали более 500 соотечественникам республики продуктовую помощь.

С первых дней введения чрезвычайных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 в Абхазии деятельность наших организаций была экстренно переведена на сбор средств для оказания необходимой медицинской и гуманитарной помощи нашему государству, гражданам Абхазии и российским соотечественникам в РА. За счёт собственных средств мы начали эту важную общественную работу и оказывали продуктовую и лекарственную помощь остро нуждающимся нашим гражданам.

В супермаркете «Сухум» по безналичному расчету были закуплены продукты питания на сумму 498 500 тыс. руб. для формирования продуктовых наборов. В продуктовый набор на одного человека вошло 10 позиций: крупа гречневая, макаронные изделия, мука пшеничная, масло подсолнечное, чай, соль, молоко сгущенное, рис, тушенка, сахар.

ОО «Черноморское казачье войско Абхазии», ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество», благотворительный фонд «Руспомощь» сформировали продовольственный гуманитарный груз, включающий медикаменты, часть из которого была передана с продуктовым набором. Кроме этого, ООО «Супермаркет «Сухум» безвозмездно от себя передал в каждый продуктовый набор два вида конфет и овсяное печенье.

Всего в период с 20 мая по 23 июня 2020 года адресную благотворительную (продуктовую) помощь получили более 500 нуждающихся граждан Абхазии и российских соотечественников (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, матери-одиночки, дети-сироты), проживающих в Сухуме, Сухумском, Гудаутском, Гагрском, Гулрыпшском и Очамчырском районах, которые оказались в трудном жизненном положении из-за чрезвычайной ситуации с вирусом COVID-19 в Абхазии. Также в рамках этой благотворительной акции Государственному научному учреждению «Сухумский физико-технический институт Академии наук Абхазии» и ООО «ЭРА-ИСТОК» в Агудзере были переданы продуктовые наборы для 235 нуждающихся соотечественников-пенсионеров, которые также оказались в трудном положении.

Наши соотечественники обращались за помощью на единую горячую линию: +7 (840) 229-44-00, а также через наши официальные страницы в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте. Члены Русской общины Абхазии, казаки Черноморского казачьего войска Абхазии и наши волонтеры ежедневно ездили по республике и оперативно передавали продуктовые наборы нуждающимся.

Мы выражаем благодарность всем неравнодушным гражданам и организациям Российской Федерации, принявшим участие в сборе средств на борьбу с коронавирусной инфекцией в Абхазии. Большое вам спасибо от всех соотечественников, что вы откликнулись на наш призыв и оказали помощь нашей республике и соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Мы выражаем персональную благодарность генеральному директору ООО «АЗиД» А.З. Габуния, генеральному директору ГК «Абхазское морское пароходство» Д.З. Ардзинба, генеральному директору ООО «Супермаркет «Сухум» Э.Р. Календжяну, генеральному директору ООО «НЕОН-ААА» В.Б. Бутба, индивидуальному предпринимателю В.В. Нанба, атаману Крымского городского казачьего общества О.А. Кобылинскому и всем, кто оказал помощь в проведении благотворительной помощи для нуждающихся граждан Абхазии и российских соотечественников РА.

Пресс-служба ОО «Русская община Абхазии» и ОО «Черноморское казачье войско Абхазии»

Номер: 71Выпуск: 3949Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ОО «Русская община Абхазии» и ОО «Черноморское казачье войско Абхазии»