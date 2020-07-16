ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ КУПАНИЯ

Лето-2020

О состоянии морской воды на пляжах столицы Апсныпресс рассказала главный санитарный врач города Сухума Алла Беляева.

По ее словам, пробы морской воды берутся еженедельно, если позволяет погода.

А.Беляева сообщила, что «пляж, находящийся напротив гостиницы «Рица», является некупальной зоной, все остальные территории – в пределах нормы». При этом она отметила: «Наилучшим для купания местом, как всегда, является пляж в районе Маяка».

По информации главного санитарного врача, на сегодняшний день официальное санитарно-гигиеническое заключение получил только пляж «Дельмар». «Сейчас ведутся работы по пляжу «Мокко», я думаю, что в течение двух недель он также получит санитарно-гигиеническое заключение, – сказала Беляева.– Остальные территории, которые именуются городскими пляжами, – это зоны технического водосброса».

Номер: 71Выпуск: 3949Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс