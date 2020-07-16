ЛЮДИ И КНИГИ: НЕ ЗАБЫВАТЬ И ЦЕНИТЬ

Гражданин Апсны

Многие ученые, занимаясь теми или иными вопросами исторической науки, упоминают в своих исследованиях работы видного абхазского историка, археолога Михаила Михайловича Гунба, ссылаются на них, цитируют его. Чтобы не быть голословной, приведу пример. Так, Омар Маан в своей подготовленной к печати работе «Абхазы и внешний мир: этнокультурные, политические и экономические связи (VIII-XVIII вв.). Историко-этнографическое исследование» отмечает: «...заслуживает внимание точка зрения М. М. Гунба, который считает, что «XI-XIII вв. для Абхазии являются периодом расцвета экономики страны». По мнению историка, этому способствовало отсутствие междоусобных и иных войн против Абхазии (если не считать передачу Анакопийской крепости византийцам). Поэтому, пишет М.М. Гунба, «все отрасли народного хозяйства Абхазии (земледелие, животноводство, садоводство, виноградарство, ремесло, строительное дело) получили дальнейшее развитие и после присоединения Картли к Абхазии». Словом, труды Михаила Гунба востребованы и сегодня.

Михаил Михайлович Гунба родился в с. Ачандаре Гудаутского района 16 июня 1925 года. После школы окончил исторический факультет Сухумского государственного педагогического института. Несколько лет работал инструктором Гудаутского и Новоафонского райкомов партии. Однако тяга к знаниям привела его в аспирантуру Академии наук Грузии. С 1959 года Михаил Гунба работает младшим научным сотрудником, затем старшим научным сотрудником Абхазского института языка, литературы и истории (ныне Абхазский институт гуманитарных исследований), с 1995 года – ведущий научный сотрудник АбИГИ. Он активно занимается научной деятельностью, в основе которой – позднеантичная и раннесредневековая история и археология Абхазии и Западной Грузии, участвует в археологических экспедициях в с. Цабале в 1962 году, в с. Атаре (руководил) в 1974 году, в Сухумской крепости в 1987-1990; 1997-2001 годах и других.

Михаил Гунба – автор более шестидесяти статьей и нескольких монографий. В разные годы увидели свет его работы «Западная Грузия и Византия» (на грузинском языке), «Атарские гончарные печи», «Абхазия в I тыс. н. э.», «Абхазия во II тыс. н. э.», «Об автохтонности абхазов в Абхазии». В 1964 году ученый защитил кандидатскую диссертацию.

В этом году Михаилу Гунба исполнилось бы 95 лет. Но, увы! Он ушел из жизни в 2014 году. Михаил Гунба внес весомый вклад в историю отечественной науки. Так утверждают его коллеги.

Олег Бгажба, завотделом истории Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА, доктор исторических наук, профессор, академик АНА:

– С Михаилом Михайловичем Гунба я познакомился в 1968 году, когда после аспирантуры стал работать в институте. Я был тогда молодым, и он мне показался старше своих лет. Не могу сказать, чтобы я его побаивался. Он, скорее всего, был строгим к истине, но не к людям. И сегодня я с большой теплотой вспоминаю его.

Михаил Михайлович – по специальности историк, позже переквалифицировался в археолога. Вместе с Трапшем участвовал в археологических раскопках. М.Гумба даже был чем-то похож на него – спокойный, ответственный, старался вникнуть во все. В течение 10 лет мы проводили археологические экспедиции в Цебельде (Цабале). У каждого был свой участок работы, а Юрий Николаевич Воронов руководил. В горах условия сложные. Здесь, как на войне, сразу видна суть человека, не скроешь особенности характера. Михаил Михайлович проявлял себя с положительной стороны. Его отличали трудолюбие, ответственность, выносливость. Кстати, отмечу, что он проводил археологические раскопки в Сухумской крепости, а сегодня раскопки здесь продолжает его сын Батал, который тоже работает в нашем институте.

У Михаила Гунба есть труды и по истории, и по археологии. «Атарские гончарные печи», «Абхазия в I тыс. н. э.», «Абхазия во II тыс. н. э.» – эти и другие работы ученого заслуживают внимания. Он, безусловно, внес вклад в науку. Конечно, надо помнить таких людей. И работы, созданные ими, не забывать и ценить. Пропагандировать, переиздавать. Это важно, ведь это наша история.

Аслан Авидзба, замдиректора Абхазского института гуманитарных исследований им Д.И. Гулиа АНА, доктор исторических наук:

– Михаил Михайлович Гунба без преувеличения является одним из авторитетных исследователей истории средневековой Абхазии. Его работа «Абхазия в I тыс. н.э.», которая была издана в период очередного грузино-абхазского противостояния в 1989 году, сыграла не только большую роль в освещении вопросов истории Абхазии обозначенного периода, но и оказала весьма существенное влияние на самооценку абхазского народа. Это так, потому что в тот период народы, жившие в Советском Союзе, в том числе и абхазы, стали интересоваться своей историей и культурой. Это происходило на фоне не только начинавшего развала СССР, но, что более существенно, нарастающего давления со стороны грузинского национального движения, вплоть до отрицания прав абхазов называться самостоятельным народом. И в этом контексте, думаю, будет правильным сказать, что рассматриваемый труд Михаила Гунба оказал существенное влияние на формирование идеологии, которая стала тогда фундаментом борьбы абхазского народа за самоопределение. Отмечу еще один факт из научной биографии Михаила Гунба. Он защищал диссертацию в Тбилиси на грузинском языке, что, учитывая содержание его работы, было делом нелегким. Отмечу, что ученый начинал свою научную деятельность как историк-медиевист, но в ходе научной трудовой деятельности он столкнулся с противодействием представителей грузинской школы этого направления, стремившихся доказать несамостоятельность абхазского этноса, ссылаясь на отсутствие достаточного количества источников. И чтобы найти подтверждающие его точку зрения источники, Михаил Гунба был вынужден стать еще и археологом. И это свидетельствует о его преданности выбранному им делу своей жизни.

Не менее значима и книга ученого «Абхазия во II тыс. н. э.». Одной из первостепенных задач я считаю переиздание работ Михаила Гунба. Я не специалист в тех областях, в которых трудился Михаил Михайлович, но мне посчастливилось участвовать в одной из археологических экспедиций в начале 2000-х годов, проходившей под его руководством на Сухумской крепости. Тогда я увидел насколько трепетно и скрупулезно относился к своей работе Михаил Михайлович, ведь археологические раскопки – это своего рода ювелирная работа.

К сожалению, время, о котором идет речь, было тяжелым с точки зрения возможности финансирования исследований, в том числе и археологических. Хотя, как мы каждый раз убеждаемся, времена всегда тяжелые, когда дело касается финансирования. И сегодня тоже.

Без обращения к работам Михаила Гунба невозможно говорить о серьезном исследовании в области истории средневековой Абхазии. Безусловно, его точка зрения на некоторые вопросы истории Абхазии рассматриваемого периода не совпадает с точкой зрения некоторых других отечественных исследователей. Но это не умаляет ценности и значимости вклада в науку исследователей, как его, так и других.

Михаил Михайлович является одним из тех ученых, чье наследие при правильном подходе к нему может стать примером для добросовестных исследований в области науки. Имена таких достойных граждан, ученых, как Михаил Гунба, должны занимать особое место в памяти и сознании народа, ведь это показатель отношения государства и народа к своей истории и культуре в целом.

Публикацию подготовила Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 71Выпуск: 3949Рубрика: обществоАвтор: Публикацию подготовила Лейла ПАЧУЛИЯ