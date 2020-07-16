ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ОШИБКА

Реплика

В 2015 году уважаемый, престижный Нижегородский государственный университет им. Н.Лобачевского выпустил учебное пособие. Дело нужное, необходимое, правильное. Сегодня многие вузы занимаются издательским делом под контролем и патронажем Министерства образования и науки РФ.

Давно прошли времена, когда каждое учебное пособие проходило несколько профессиональных читок и фильтров у специалистов, прежде чем какое-либо издание выйдет в свет. Сегодня можно напечатать все что хочешь, поверхностно подойти к материалу и фактам. Время поджимает, а деньги допускают полную свободу изложения, с громкими престижными названиями тех организаций, которые «переживают и отвечают» за ту или иную книгу, пособие и т.д.

Некий автор А.Хомутов поступил именно так. Записал себе плюсик на научное издание – антропо-этнографический словарь, где изложил следующее:

Министерство образования и науки РФ

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Автор – А.Е. Хомутов Антропо-этнографический словарь Учебное пособие Нижний Новгород, 2015 г.

«Абхазы (самоназв. – апсуа) – народ в Грузии, коренное население Абхазии. Численность в Грузии 96 тыс. чел. (1992), в том числе в Абхазии 93 тыс. чел. Живут также в РФ (6 тыс. чел.), Турции (6 тыс. чел.) и арабских странах. Общая численность 115 тыс. чел. Верующие в основном мусульмане-сунниты, есть православные».

Автор, научный сотрудник, оказался политически бедным, безграмотным человеком. В его положении, когда он занимается такими историческими фактами, он должен мало-мальски изучать все происходящие изменения как в самой истории, так и в жизни, в частности. Трудно поверить, что он не слышал о грузино-абхазской войне 1992-1993 гг. и о том, чем она закончилась. Как великая Россия и ряд мировых стран, начиная с 2008 года признали Абхазию.

Возможно, А.Хомутов просто, как плохой студент, переписал в новое издание старые факты сталинско-бериевских времен. Или еще хуже, если за некоторое вознаграждение от «обиженных» на Абхазию, чтобы сделать им приятное, автор целенаправленно «допустил» ошибку.

Информация в словаре глупая и не несущая боли Абхазии. Страна Души, многовековое государство, а теперь и законный субъект международного права, переживет и это лживое тявканье горе-автора, его незнание подлинной истории Абхазии, изложенной во многих престижных мировых изданиях, где правдиво говорится о сегодняшней стране. Хомутову следовало заглянуть в них, а не обращаться к сомнительным грузинским источникам.

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Копия данной статьи направлена в Государственный университет в Нижний Новгород и Министерство просвещения РФ.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 71Выпуск: 3949Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА