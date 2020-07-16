В МЕДИЦИНЕ ГЛАВНЫМ ЛЕКАРСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ ВРАЧ

Профессия

Сложно найти человека, который хотя бы раз не обращался к доктору. Требования к врачам по праву всегда завышенные. Медицина разительно отличается от остальных профессий.

Можно освоить любую специальность: журналиста, историка, юриста, программиста и т.д. Но нельзя просто выучиться на врача. Ибо не каждый, кто надел белый халат, является доктором. Медицина – не профессия, врач – не специальность. Медицина – больше чем призвание, это то, что течет в крови доктора. В каждой стране есть свои врачи-герои. О работе и трудностях, с которыми сталкиваются абхазские медики, в интервью газете «Республика Абхазия» рассказали главврачи: военного госпиталя Министерства обороны РА – Зураб Ачба, Очамчырской ЦРБ – Мадонна Кишмария, Сухумской городской больницы – Вячеслав Абухба.

…Пока этот материал готовился к печати, вся наша страна понесла большую утрату, скоропостижно скончался главный врач Центрального военного госпиталя Министерства обороны РА, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, начальник медицинской службы, полковник медицинской службы Зураб Омехович Ачба. Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Зураба Ачба. А накануне случившегося он дал интервью нашей газете…

Не один десяток лет славится своей работой и пользуется популярностью среди населения военный госпиталь Министерства обороны РА, расположенный в поселке Агудзере. И все это, как признался главный врач, только благодаря профессионализму докторов. «У нас хороший коллектив. Это единственная больница в стране, где нет проблем с кадрами. Наоборот, у нас переизбыток кадров. Многие больницы приглашают наших врачей к себе работать по совместительству», – сказал Ачба.

Однако кадры – это единственное, чем на сегодняшний день может похвастаться госпиталь. По словам главного врача, здание и материально-техническое обеспечение госпиталя не пригодны для эксплуатации.

«В госпитале и в районной больнице (работают в одном здании) функционируют отделения: детское, терапевтическое, хирургическое, травматологическое. Работают: станция «скорой помощи», травмпункт, стоматология, поликлиника, лаборатория и пункт переливания крови. Во время Отечественной войны народа Абхазии здесь располагался грузинский военный госпиталь. После освобождения страны, когда грузины уходили, они его сожгли. Здание на сегодняшний день аварийное, что подтверждает заключение приглашенной Министерством обороны РА комиссии из РФ. После войны и по настоящее время в госпитале никакого ремонта не проводилось. Мы своими силами привели в порядок отделения. Госпиталь и районная больница более 27 лет не получали оборудования, за исключением видеостойки, которую в 2007 году для нас приобрел Парламент РА. С ее помощью сделано свыше 5 тысяч урологических операций. Однако этот аппарат уже израсходовал срок эксплуатации и вышел из строя. У нас нет рентген-аппарата. Аппарат ЭКГ и лабораторное оборудование устарели. Минздрав страны регулярно выделяет нам лишь наркозные препараты, сильнодействующие анальгетики, детские прививки и инсулин, инсулиноподобные препараты. Также как и всем районным больницам была выделена одна машина «скорой помощи». Министерство обороны полностью обеспечивает нас медицинскими препаратами для лечения солдат, офицеров. Однако 90% наших пациентов – это гражданское население. Они не обеспечиваются медицинскими препаратами. Им приходится все покупать за свой счет. В этой ситуации по соглашению с тогдашним министром обороны Мирабом Кишмария мы стали бесплатно обеспечивать лекарствами инвалидов войны, матерей погибших и малоимущих граждан. Госпиталю нужна серьезная поддержка, плохие условия представляют угрозу для людей», – подытожил Ачба.

К счастью, в других районных больницах страны ситуация не столь критична. Но проблем все равно немало. Так, главврач Очамчырской ЦРБ Мадонна Кишмария, рассказывая о работе учреждения, отметила, что существует нехватка кадров.

«Здравоохранение Очамчырского района – это ЦРБ и фельдшерско-акушерские пункты. На первом этаже больницы расположено поликлиническое отделение, на втором – стационар, 20 терапевтических и 5 родильных коек. Хирургическое отделение закрыто и находится на ремонте. Там не хватает мебели, оборудования и врачей. При поликлинике работают разные службы. Не хватает врачей узких специальностей. По договоренности к нам приезжают доктора из сухумских лечебных учреждений и города Гала. Из Гала приезжает врач, специалист по УЗИ- диагностике, из Сухума – невролог, нейрохирург, дерматолог, эндокринолог, офтальмолог. В селах служба представлена сельскими медработниками. Врачи у нас со стажем, а молодое поколение старается равняться на них и перенимает опыт. Это что касается положительных моментов в работе. Однако есть и сложности. Многие годы у нас не работает рентген установка. В таком большом районе не иметь рентген нельзя. В районе нет службы «скорой помощи». Для вызова машины население звонит знакомым докторам, либо напрямую мне. Это вынужденная мера. Нам необходима служба «скорой помощи». Что касается среднего и младшего персоналов, то проблем нет. Самое главное, что коллектив у нас хороший, есть желание работать», – сказала Кишмария.

В Сухумской городской больнице № 2 также существуют трудности в работе: «Всем известно, что в больнице нужно улучшить материально-техническую базу. У нас хороший коллектив. Не хватает материальной основы, аппаратурного оснащения и главное – ремонта здания. Нехватка кадров, конечно, есть. Мы дорожим врачами, которые у нас работают. У нас идет непрерывный образовательный процесс. Эпидемия заставила коренным образом изменить отношение к медицине и медикам. Наш труд стал очевидным. К счастью наше здравоохранение при скромных ресурсах справляется с эпидемией», – сказал Вячеслав Абухба.

Даже при скудных материально-технических возможностях многие наши врачи повышают планку абхазской медицины. Скоро мы вернемся к привычному образу жизни. От пандемии останутся лишь воспоминания. И только они, «ангелы» в белых халатах, приумножают свой каторжный труд. Главное – помнить и чтить своих врачей и благодарить при каждой возможности.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 71Выпуск: 3949Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА