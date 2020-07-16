Закон Республики Абхазия

Об исполнении бюджета Фонда репатриации РА за 2018 год

Статья 1

Утвердить Отчет об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2018 год по доходам в сумме 142 119,4 тыс. руб. (Приложение № 1) и по расходам в сумме 143 481,7 тыс. руб. (Приложение № 2), остаток денежных средств на 01 января 2019 года в сумме 13 342,0 тыс. рублей.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 18 июня 2020 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 30 июня 2020 года, № 4997-c-VI

Номер: 71Выпуск: 3949Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия