Главная
16.07.2020
Номер: 71
Выпуск: 3949
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
Об исполнении бюджета Фонда репатриации РА за 2018 год
Статья 1
Утвердить Отчет об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2018 год по доходам в сумме 142 119,4 тыс. руб. (Приложение № 1) и по расходам в сумме 143 481,7 тыс. руб. (Приложение № 2), остаток денежных средств на 01 января 2019 года в сумме 13 342,0 тыс. рублей.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 18 июня 2020 года
А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 30 июня 2020 года, № 4997-c-VI
Номер: 71
Выпуск: 3949
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия