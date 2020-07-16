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16.07.2020
Номер: 71
Выпуск: 3949
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Президента РА
НАЗНАЧЕНИЯ
Президент Аслан Бжания подписал ряд Указов о назначениях руководителей органов государственного управления.
Указом главы государства министром иностранных дел Республики Абхазия назначен Даур Вадимович Кове.
Начальником Управления капитального строительства Республики Абхазия назначен Тимур Михайлович Агрба.
Начальником Государственной миграционной службы Республики Абхазия назначен Рамин Заурович Габлая.
Пресс-служба Президента РА
Номер: 71
Выпуск: 3949
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Президента РА