УКАЗ

Президент Абхазии Аслан Бжания издал Указ «Об отмене Распоряжения исполняющего обязанности главы Администрации Галского района».

Документ предписывает: «На основании пункта 18 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, в связи с противоречием Распоряжения исполняющего обязанности главы Администрации Галского района от 18 ноября 2019 года, №256 Указу Президента Республики Абхазия «О некоторых мерах по реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия» от 4 мая 2019 года №108 отменить Распоряжение исполняющего обязанности главы Администрации Галского района от 18 ноября 2019 года №256».

Кроме того, Указом Президента Абхазии отменено Решение Собрания Галского района.

В документе предписывается: «На основании пункта 18 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, в связи с противоречием Решения Собрания Галского района от 19 февраля 2003 года Закону Республики Абхазия «О плате за землю» и Закону Республики Абхазия «О ставках земельного налога в Республике Абхазия» отменить Решение Собрания Галского района от 19 февраля 2003 года».

Номер: 71Выпуск: 3949Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс