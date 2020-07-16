ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса, в настоящее время в Республике Абхазия нет ни одного больного с подтвержденным диагнозом COVID-19. Все граждане, у которых ранее был обнаружен коронавирус, выздоровели после прохождения лечения в Гудаутской ЦРБ. Руководство страны, в соответствии с рекомендациями специалистов-эпидемиологов предпринимает все необходимые меры по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19. Как неоднократно заявлял Президент РА Аслан Бжания, приоритетом для руководства страны является охрана жизни и здоровья граждан.

В рамках Распоряжения Президента «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19» от 30 июня 2020 года абхазской стороной подготовлен ряд предложений по снятию ограничений на переход российско-абхазской государственной границы. Президент Абхазии Аслан Бжания направил письмо на имя Премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором выражается готовность Абхазии снять ограничения с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. В настоящее время между представителями сторон ведутся консультации на правительственном уровне по выработке совместного решения по вопросу снятия ограничений на границе. Исходя из сложившейся на сегодняшний день ситуации, на основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 14 июля, Президент Республики Абхазия подписал Распоряжение «О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия» от 30 июня 2020 года, «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19», которое предусматривает продление режима ограничений на государственной границе до 21 июля 2020 года.

Пресс-служба Президента РА

Номер: 71Выпуск: 3949Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента РА