РОСПОТРЕБНАДЗОР НАПРАВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ В АБХАЗИЮ

Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию встретился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Стороны обсудили текущую ситуацию по новой коронавирусной инфекции в Абхазии и России, меры, предпринимаемые странами по недопущению завоза инфекции из-за рубежа, а также дальнейшие совместные шаги, направленные на скорейшее снятие временных ограничений при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Достигнута предварительная договоренность о направлении представителей Роспотребнадзора в Республику Абхазия в целях совместного мониторинга ситуации на месте.

Подтверждена готовность Роспотребнадзора и далее оказывать консультативное и материально-техническое содействие абхазской стороне, включая поставки российских тест-систем и реагентов для диагностики новой коронавирусной инфекции.

Номер: 71Выпуск: 3949Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс