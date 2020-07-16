НОВОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ – БЫТЬ!

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на совещании с вице-премьером, министром экономики РА Кристиной Озган и министром здравоохранения РА Тамазом Цахнакия обсудил формирование технического задания по проектированию строительства Республиканской детской больницы.

По словам К.Озган, до заключения контракта на проектирование Республиканской детской больницы необходимо определиться с несколькими ключевыми вопросами: «Мы проведём совещание с представителями Минздрава, Управления капитального строительства и Республиканской детской больницы, чтобы определить оптимальное количество койко-мест на данном объекте, границы земельного участка, объемы строительства». По ее словам, эти показатели являются неотъемлемой частью пакета документов для заключения контракта по проектированию.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия проинформировал, что в настоящее время в детской больнице 75 койко-мест, работают 124 специалиста разного звена.

Подводя итоги встречи, Премьер подчеркнул, что первоочередная задача – определиться с количеством койко-мест на новом объекте, с учётом статистики заполнения за последние несколько лет. «Новая больница должна быть укомплектована всем необходимым оборудованием и инвентарём. Важно заранее определить этот перечень», – отметил Александр Анкваб.

(АП): Строительство нового здания для Республиканской детской больницы планируется на территории Республиканской больницы в городе Сухуме. Проектирование предусмотрено в 2020 году Инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию РА на 2020-2022 годы.

Номер: 71Выпуск: 3949Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс