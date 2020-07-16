ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛИСТАМ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашиг с вступлением Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов.

Руслан Хашиг проинформировал, что 9 июля исполком Международной федерации журналистов единогласно проголосовал за вступление Союза журналистов Абхазии в ряды организации. «Считаю, что это хорошая новость не только для журналистов, но и для государства и народа Абхазии. За один день наша журналистская жизнь не изменится, но в будущем это даст новые возможности в плане образования, а также сотрудничества журналистов. Члены Союза журналистов смогут получить карту журналиста, признанную в 140 странах мира. Нужно отметить, что руководство Союза журналистов России оказало нам большую поддержку в этой работе», – сказал Р.Хашиг.

Он также сообщил, что СЖА уже получил официальные документы о вступлении в МФЖ. По его словам, в Федерации интересовались правами журналистов в Абхазии, работой государственных и негосударственных СМИ, Уставом СЖА, Законом о СМИ.

Аслан Бжания в свою очередь сказал: «Стоит отметить, что было много сложностей. Это значит, что вам поверили, вас приняли, видят ваш профессионализм. Я знал об этом событии. Это хороший шаг. Думаю, что результаты тоже будут хорошими».

Р. Хашиг передал приглашение главе государства на форум СЖР, который будет проходить в Сочи с 21 по 26 сентября. «По программе, в рамках пяти дней форума, один день будет объявлен Днем Абхазии. Этот форум дает нам много возможностей для работы», – сказал он.

Президент ответил, что если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной, то, безусловно, он примет участие в работе форума. «Кроме того, можно пригласить около 200 человек-участников форума в Абхазию», – подытожил глава государства.

Номер: 71Выпуск: 3949Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс