ИЮЛЬ. ДАТЫ

ЕГО МУЗЫКА ЗАПОМИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО РАЗА

Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме, в семье профессионального джазового трубача Марио Морриконе.

Когда Морриконе исполнилось 16 лет, он занял место второй трубы в ансамбле Альберто Фламини, в котором прежде играл его отец. Вместе с ансамблем Морриконе подрабатывал, играя в ночных клубах и отелях Рима. Годом позже устроился в театр, где проработал один год музыкантом, а потом три года композитором. В 1950 году начал аранжировать песни популярных композиторов для радио. Обработкой музыки для радио и концертов он занимался до 1960 года, а в 1960 году начал аранжировать музыку для телешоу.

Начал писать музыку к фильмам лишь в 1961 году, когда ему было 33 года.

Широкая известность пришла к нему после работы над фильмами его бывшего одноклассника – режиссёра Серджо Леоне. Позднее работал с крупнейшими кинорежиссёрами Италии – Бернардо Бертолуччи, Пьером Паоло Пазолини, Дарио Ардженто, Сальваторе Сампери и многими другими. Эннио Морриконе скончался в июле 2020 года на 92-м году жизни в одной из больниц Рима, куда был госпитализирован несколькими днями ранее с переломом бедренной кости, полученным в результате падения.

Номер: 72Выпуск: 3950Рубрика: обществоАвтор: Из интернета