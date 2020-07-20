ИЮЛЬ. ДАТЫ

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

В июле 1940 года в семье пекаря Ричарда Старки и его жены Элси родился сын, которого по тогдашней рабочей традиции назвали в честь отца. Ринго рос болезненным ребёнком: после окончания начальной школы целый год провёл в больнице с перитонитом, а затем пропустил ещё два года учёбы из-за туберкулёза. Именно поэтому Ринго школу так и не окончил.

18 августа 1962 года Ринго официально вошёл в состав квартета Битлз (The Beatles).

Ринго играл партии барабанов и перкуссии почти во всех песнях Битлз.

Ринго играл ведущие роли в фильмах о Битлз. Считается, что Ринго Старр из всех четверых «битлов» обладал наибольшим актёрским талантом. После распада Битлз Ринго Старр снялся ещё в нескольких фильмах.

В 1971 году Ринго принял участие в «Концерте для Бангладеш» наряду с такими исполнителями, как Боб Дилан, Эрик Клэптон, Джордж Харрисон, Билли Престон, Леон Расселл и Badfinger.

В августе 1998 года музыкант со своей группой дал два концерта в России – в Москве (ГКЗ «Россия») и в Санкт-Петербурге (БКЗ «Октябрьский»). Это был первый момент в истории, когда нога одного из «битлов» ступила на территорию экс-СССР. В 2011 году Ринго Старр с очередной версией All-Starr Band дал в рамках летнего европейского турне концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Риге.

Номер: 72Выпуск: 3950Рубрика: обществоАвтор: Из интернета