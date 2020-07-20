АПСНЫ. ИСТОРИЯ

ИЮЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ 1989 ГОДА

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

Непринятие мер по отмене распоряжения Совмина ГССР от 14 мая 1989 года № 343 р и объявление о наборе абитуриентов в филиал ТГУ все больше усиливает дестабилизацию обстановки в республике, не создает объективных условий для нахождения компромиссных решений по воссоединению АГУ.

Группа народных депутатов СССР настаивает на отмене указанного решения и осуществлении безотлагательных и действенных мер по воссоединению АГУ и организации качественного набора абитуриентов на 1989-1990 учебный год.

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К СОБЫТИЯМ В СУХУМИ

14 июля 1989 года в Абхазии на национальной почве произошли беспорядки. В субботу они усилились, а в воскресенье носили уже массовый характер. Наш корреспондент Р. Игнатьев обратился к министру внутренних дел СССР В. Бакатину с просьбой рассказать о сложившейся ситуации. Вот что он сообщил:

– Обстановка в Абхазии очень серьезная. В ряде мест между лицами грузинской и абхазской национальностей произошли столкновения. Особенно напряженной ситуация складывалась в Сухуми в субботу вечером.

По предварительным данным, там погибли шесть человек, сотни людей были госпитализированы. Уже в воскресенье беспорядки наблюдались почти по всей республике, было захвачено оружие: десятки автоматов и сотни ружей. По просьбе правительства Грузии мы направили подразделение внутренних войск.

Источник: газ. «Известия» № 198 от 17 июля 1989 г.

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ОБСТАНОВКА В АБХАЗИИ

15 и в ночь на 16 июля в городе Сухуми Абхазской АССР произошли столкновения на межнациональной почве. Поводом для них послужили разногласия между абхазской и грузинской частями населения в связи с организацией в Сухуми филиала Тбилисского государственного университета.

В Абхазию стянуты подразделения милиции и внутренних войск. Блокированы все дороги вдоль границ автономной республики. Эта мера вполне объяснима после имевших место столкновений между абхазами и грузинами. Погибло 12 человек, госпитализировано более 130. В Абхазскую АССР срочно вылетели руководители Грузинской ССР Г. Г. Гумбаридзе, О.Е. Черкезия, Н. А. Читанава. Здесь же находятся работники правоохранительных органов Грузии.

Утром 17 июля обстановка оставалась напряженной. Грузинская часть населения объявила забастовку. Воинственно настроенными людьми, в основном из Гульрипшского района, где много грузин, захвачен кинотеатр «Апсны» в центре Сухуми, в пятистах шагах от обкома партии.

Тревожные сообщения поступают и из западных районов Грузии, граничащих с Абхазией. Оттуда в автономную республику направляются группы вооруженных людей. Есть случаи нападения на райотделы милиции, захвачено оружие. В Зугдиди из следственного изолятора выпущены на свободу 160-180 человек, в том числе опасных рецидивистов.

– Сейчас в Сухуми вы практически не встретите на улице абхазов, – сказали мне по телефону работники обкома партии. – Многие из них решили переждать события, уехали к родственникам в районы, деревни, но не могут выехать тысячи отдыхающих. Аэропорт не работает, железная дорога парализована забастовкой работников локомотивного депо...

По словам заместителя министра внутренних дел Грузинской ССР Т. Сидамоидзе, ситуация все же улучшается. Милиция и внутренние войска контролируют положение.

ЦК Компартии Грузии, Абхазский обком партии, Президиумы Верховных Советов и Советы Министров Грузинской ССР и Абхазской автономной республики выразили глубокое соболезнование семьям и близким погибших. Обращение призывает население проявлять благоразумие, здравый смысл и высокую ответственность, оказывать содействие партийным, советским и правоохранительным органам в деле стабилизации обстановки.

Вл. АРСЕНЬЕВ, спец.корр. «Известий» Источник: газ. «Известия» № 199 от 18 июля 1989 г.

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ИЗ СТЕНОГРАФИЧЕСКОГО ОТЧЕТА

Председательствующий (Лукьянов А.И.): ...Я хочу напомнить вам, товарищи, как мы условились, поступила просьба депутатов Сычева, Бирюкова в связи с тревожными сообщениями, поступающими из Абхазской АССР: «Просим министра внутренних дел СССР товарища Бакатина сообщить депутатам обстановку в этом регионе на настоящий момент». Пожалуйста, ведь это интересует и народ. Слово предоставляется министру внутренних дел СССР товарищу Бакатину Вадиму Викторовичу.

Бакатин В.В.: Насколько мне известно, Совет Национальностей направлял в Сухуми специальную комиссию из депутатов, которые пытались как-то успокоить страсти. Но, к сожалению, это им не удалось. Нашелся повод для эскалации напряженности. Это, конечно, только повод – борьба вокруг созданного филиала Тбилисского университета в Сухуми. В этот понедельник, как раз сегодня, там должны были начаться, по-моему, приемные экзамены. Грузины за создание этого филиала, под который они отвели школу № 1, а абхазцы – против. Это повод. Это пример потери чувства меры и чувства ответственности. Нужен филиал или не нужен филиал – это совсем иной вопрос, но он все равно не стоит хотя бы одной из человеческих жизней из тех, которые были потеряны.

15 июля, днем, начались эти безобразия, а потом вечером 15 и в ночь на 16 в Сухуми были спровоцированы массовые столкновения, драки между лицами грузинской и абхазской национальности. В эту ночь погибло 12 человек, в том числе 4 абхазца, 5 грузин. Около 200 человек ранено, 130 человек госпитализировано. Это произошло в ночь на воскресенье, 16 июля. В воскресенье, 16 июля, обстановка резко обострилась, расширилась география конфликтов, беспорядки захватили почти всю Абхазию и часть Западной Грузии, в частности Зугдиди. За вчерашний день был убит всего, хоть это и звучит кощунственно, всего один человек и ранено около 40 человек. Была полностью парализована работа железной дороги, объявили забастовку поездные локомотивные бригады, что, кстати – об этом позже скажу, – очень отрицательно сказывается на обстановке во всем Советском Союзе, на настроении людей, которые едут к морю на отдых. Были случаи отказов обслуживания самолетов в аэропорту, нападений на районные отделения внутренних дел, на помещения охраны (всевозможные тоннели охраняются ведомственной охраной), помещения ДОСААФ с целью захвата оружия. В Зугдиди был захвачен следственный изолятор, из которого выпущены 180 арестованных и захвачено 15 автоматов и так далее.

Надо сказать, что органы МВД как Грузии, так и Абхазии – я имею в виду лиц как грузинской, так и абхазской национальности, – оказывали весьма слабое сопротивление таким налетам. Скорее, даже способствовали им. Мы сейчас послали специальную комиссию с тем, чтобы разобраться во всем. Но это факт, что в руки населения попало за вчерашний день 4 тысячи 520 стволов оружия, главным образом это охотничье оружие. Но на руках находится значительно больше охотничьего оружия. Это оружие, которое раньше было изъято у населения. Они его забрали назад. Самое страшное другое. Было захвачено 188 единиц оружия из системы МВД. Это 80 автоматов и 100 пистолетов. Правительство и Верховный Совет Грузии, руководство Абхазии обратились с просьбой к МВД Союза ССР оказать экстренную помощь республике, направить туда внутренние войска для того, чтобы как-то стабилизировать обстановку. Замечание, что каждая республика должна сама наводить порядок на своей территории, – это правильное замечание. Особенно с учетом того, что у нас нет достаточно правовой основы в части введения чрезвычайного положения. О том, что министр внутренних дел Союза всегда имеет право направить по просьбе внутренние войска куда угодно, – это другое дело. Но он всегда стоит перед тяжелым выбором, несет бремя ответственности за это; оно лежит на мне лично. Такое решение я принял потому, что просьбы были очень настойчивыми, звонки мне раздавались до 3 часов утра, сообщали о захватах. Там действительно были попытки захватить 23 объекта, в том числе Министерство внутренних дел. Были попытки поджогов, использования взрывчатых веществ, взрыв пакетов. Там шла настоящая война. Когда мне позвонил Председатель Президиума Верховного Совета автономной республики, что он является чуть ли не заложником и что надо его выручать, мне не с кем было советоваться. Верховный Совет не соберешь в это время, и я принял решение. В течение суток военно-транспортной авиацией туда было переброшено 3 тысячи из состава внутренних войск. Туда была направлена большая группа следственных работников, руководителей наших служб. Сейчас просят прислать еще.

Мы можем этот вопрос обсудить, и я был бы очень признателен, если бы Верховный Совет высказал свое отношение к этому вопросу – направлять туда войска или не направлять. Но эта ночь, с воскресенья на понедельник, прошла относительно спокойно, жертв не было. Однако обстановка очень сложная, напряжение огромное, люди практически не спали. Железная дорога не работает. Первый секретарь ЦК Компартии Грузии товарищ Гумбаридзе до трех ночи, я знаю, сегодня разговаривал с забастовщиками. Вроде, какая-то часть согласилась приступить к работе, однако те, которые придерживаются экстремистских взглядов, они все- таки пошли, разобрали пути, и внутренние войска сегодня принимали участие в их восстановлении. Но поезда пока не ходят. Сейчас очень напряженная обстановка в Очамчири. Фактически сложилась такая ситуация, когда друг другу противостоят большие массы, в общем-то, хорошо вооруженных людей. Причем есть среди них и экстремисты, и, безусловно, возможны провокации. Ситуация очень сложная. Мы не исключаем такие провокации как с той, так и с другой стороны, и я не сомневаюсь, что в этих условиях обязательно найдутся политические спекулянты, которые попытаются использовать эти события в своих интересах, в частности и против внутренних войск.

Сейчас руководство Абхазии просит ввести особое положение, причем такая телеграмма нам сюда, в Верховный Совет, направлена. Я не знаю только, вы ее получили или нет. Вы знаете, у нас нет никакой законодательной основы для тех случаев, когда нужно вводить особое положение. Просят ввести комендантский час, но согласно сложившейся практике – это их дело, они могут сами решить, вводить его или не вводить, но, мне кажется, что партийные и советские органы еще не все использовали до конца, и им надо в этом плане еще поработать. Руководство Грузии, я имею в виду и партийное, и советское руководство, и правительство находятся сейчас там, они работают очень напряженно. Главное, нужно как-то успокоить людей. Я могу сказать, я звонил туда только что, поэтому и опоздал, сегодняшний день тоже относительно спокоен, относительно, потому что нет убитых, нет раненых, нет стрельбы, но напряжение страшное. В любой момент может произойти столкновение. Еще предстоит пройти какой-то трудный путь от взаимной подозрительности, взаимной вражды к пониманию, согласию.

Я считаю, что депутаты Верховного Совета, а здесь есть депутаты и от Грузии, и от Абхазии могли бы использовать свой большой авторитет в республиках для того, чтобы в какой-то мере способствовать бескровному решению этой проблемы. Войскам поставлена задача: сдерживать насилие, и ничего больше, то есть быть прослойкой между этими группами, способствовать, создавать определенные условия для работы республиканских органов.

В то же время я уже говорил об этом и еще раз хочу это повторить: я хочу, чтобы Верховный Совет высказался правильно ли действует Министерство внутренних дел. Тут уже реплики раздавались на этот счет. Мы до сих пор не имеем нужной правовой основы в таких чрезвычайных ситуациях, и, может быть, один из реальных вкладов Верховного Совета будет как раз состоять в том, чтобы как можно скорее принять соответствующее законодательство.

И я хотел бы еще раз акцентировать внимание на том, что от Ростова и до Краснодара на жаре, без воды стоят поезда с людьми, которые год ждали отпуска. В них десятки тысяч людей вместе с детьми, которые проводят свои отпускные дни в таких ужасных условиях. И оттуда поезда не выходят, им всячески препятствуют выходить, вплоть до разбора путей. Мне понятно, что можно и нужно решать какие-то проблемы между Грузией и Абхазией, но почему делать это за счет других, почему за счет страданий других людей? Сегодня был разговор по поводу проблем кузбасских шахтеров, у которых тоже свои требования, но, главное, решать-то их надо не за счет кого-то, решать их нужно, наверное, самим. Пользуясь. этой трибуной, я хотел обратиться и к железнодорожникам, которые продолжают еще бастовать. Это ни к чему хорошему не приведет. Подумайте просто о людях, которые, как говорится, без вины виноватые, без вины страдают. Наверное, поезда должны ходить по расписанию при любых политических ситуациях, при любых межнациональных конфликтах. Вот примерно такова сегодня ситуация, о которой я вам коротко попытался доложить.

(Из книги И.Марыхуба «Из истории национально-освободительной борьбы абхазского народа»)

Номер: 72Выпуск: 3950Рубрика: политикаАвтор: (Из книги И.Марыхуба «Из истории национально-освободительной борьбы абхазского народа»)