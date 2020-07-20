МАНАНА ГУРГУЛИЯ ВСТУПИЛА В ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА ГИА «АПСНЫПРЕСС»

Заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров РА Кристиан Бжания представил коллективу Государственного информационного агентства «Апсныпресс» нового руководителя – Манану Гургулия.

«Я думаю, что нет никакой необходимости подробно представлять вам Манану Михайловну,– сказал К.Бжания.– Она стояла у истоков создания единственного первого государственного информационного агентства в Абхазии. «Апсныпресс» стал наиболее цитируемым информационным ресурсом, к которому очень часто обращались наши российские и другие зарубежные коллеги, когда им была необходима информация о происходящих в нашей стране процессах. Это дорогого стоит, потому что не каждому государственному информационному ресурсу удавалось завоевать авторитет в мировом информационном пространстве. Благодаря усилиям Мананы Михайловны и ее коллектива, им удалось это сделать».

Бжания рассказал о перспективах развития информационного агентства: «Мы хорошо понимаем недостаток в материально-техническом оснащении агентства, что влияет на результат работы. У Мананы Михайловны остается прежняя задача – обеспечить бесперебойный творческий процесс, а у правительства – создать максимально комфортные условия для того, чтобы коллектив осуществлял свой профессиональный долг. Очень надеюсь, что в ближайшее время информационное агентство «Апсныпресс» активно включится в работу в соответствии со своим предназначением».

Обращаясь к коллективу, Манана Гургулия подчеркнула: «Работая в информационной сфере, я следила за вашей работой. Здесь есть большой творческий потенциал, молодая сила и энергия. Я очень надеюсь, что нам удастся найти человеческий и профессиональный общий язык и работать на общее дело. У «Апсныпресс» большая история. Кристиан Владимирович справедливо заметил, что информация агентства всегда была востребована не только в медийном пространстве России, но и дальнего зарубежья. Я рассчитываю, что мы построим свою работу так, чтобы информация государственного агентства была востребованной. Мы должны идти вперед, не оглядываясь назад, и создавать новый, интересный, содержательный информационный продукт».

Номер: 72Выпуск: 3950Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс