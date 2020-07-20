Постановление Народного Собрания – Парламента РА

О проектах международных договоров

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия постановляет:

1. Кабинету Министров Республики Абхазия, а также центральным органам государственного управления Республики Абхазия представлять в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия проекты международных договоров, подлежащих заключению на основании Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, подписанного в г.Сочи 24 ноября 2014 года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Бганба, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия

г. Сухум, 22 декабря 2014 года, № 3622 - с- v

Номер: 72Выпуск: 3950Рубрика: политикаАвтор: В.Бганба, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия