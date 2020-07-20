НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РА

Первый вице-премьер Беслан Джопуа представил коллективу Государственной миграционной службы Республики Абхазия Рамина Габлая, сообщается на официальном сайте Кабмина.

Беслан Джопуа отметил: «Уважаемые сотрудники миграционной службы. Президентом был подписан Указ о назначении Габлая Рамина Зауровича руководителем вашего ведомства. Прежде чем представить его, мы хотели бы поблагодарить коллектив за ту работу, которую он провёл совместно с Андреем Бобуа. Мы понимаем, насколько это молодая организация, и тем не менее вы достигли больших высот в сфере вашей деятельности. Сегодня государственная миграционная политика проводится на должном уровне».

Беслан Джопуа добавил, что новый руководитель имеет значительный опыт работы в силовых структурах, деятельность которых связана с деятельностью миграционной службы.

Он выразил надежду, что при поддержке коллектива Рамин Габлая будет работать над соблюдением мигрантами определённых государственных правил и норм, контролирующих присутствие и деятельность иностранных граждан в стране.

Экс-руководитель ведомства Андрей Бобуа поблагодарил коллектив за работу : «Мы совместно проработали восемь месяцев. Благодарю всех за службу, желаю вам удачи. Я как друг и товарищ всегда буду рядом. Рамин Заурович, в добрый путь, удачи в реализации поставленных задач».

В завершение встречи Рамин Габлая сказал, что намерен наращивать показатели эффективности работы ведомства: «Я и личный состав ГМС постараемся оправдать доверие, оказанное нам руководством страны. Будем работать на благо развития республики, нашего народа».

Номер: 72Выпуск: 3950Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс